Pochettino mist mogelijk ‘key player’ tegen Ajax: ‘Ik ben niet optimistisch’

Mauricio Pochettino rekent niet op de inzetbaarheid van Moussa Sissoko in de eerste wedstrijd tegen Ajax in de halve finale van de Champions League. De middenvelder kampt met een liesblessure, die hij woensdag opliep tijdens de kwartfinalewedstrijd tegen Manchester City (4-3 nederlaag). Hij moest vervangen worden en moet rekening houden met een absentie van twee weken, aldus Pochettino.

Ajax en Tottenham treffen elkaar volgende week dinsdag voor het eerst en die wedstrijd lijkt zodoende te vroeg te komen voor Sissoko. "Hij staat misschien wel twee weken buitenspel", vertelt Pochettino daags voor het competitieduel met Brighton & Hove Albion. "We hopen dat hij op tijd hersteld is, maar ik ben niet optimistisch." Behalve de duels met Brighton en Ajax komen ook de competitiewedstrijden tegen West Ham United (27 april) en (4 mei) in gevaar.

Als Sissoko inderdaad twee weken aan de kant staat, moet hij zich richten op de returnwedstrijd tegen Ajax van 8 mei. Het nieuws is een hard gelag voor Pochettino. Sissoko werd met een transfersom van ongeveer 35 miljoen euro in 2016 de duurste aankoop uit de geschiedenis van Tottenham en had aanvankelijk moeite om te aarden, maar geldt dit seizoen volgens Engelse media als een key player op het middenveld. Sissoko is een onbetwiste basisspeler bij the Spurs.

De verguisde Moussa Sissoko is plots cruciaal in de Engelse titelrace

Eerder dit seizoen schreven we in onze rubriek 'Opgebloeid' over het sterke seizoen dat Moussa Sissoko doormaakt. Lees artikel

Pochettino moet het tegen Ajax ook stellen zonder de geblesseerde Harry Kane en de geschorste Heung-Min Son. De kans bestaat dat Harry Winks tegen Brighton zijn rentree maakt, na een absentie van drie duels met een liesblessure. "Hij voelt zich de ene dag erg goed en de volgende dag niet goed. We weten het niet met hem. We gaan de situatie iedere dag beoordelen. We hopen dat hij er dinsdag bij is."

Tottenham is voorlopig nog foutloos in het nieuwe stadion: Crystal Palace, Manchester City en Huddersfield Town werden allemaal geklopt. Pochettino wil die reeks dinsdag graag verlengen. "We hopen zo door te gaan. We denken nog niet aan Ajax. We leven in het hier en nu; we denken aan de Premier League. We richten onze energie op Brighton. We hebben twee doelen: in de top vier eindigen en Ajax verslaan. We bekijken het stap voor stap."