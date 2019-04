FC Twente euforisch: ‘Flikker toch op, man! Dat interesseert me geen reet’

FC Twente keert na een jaar weer terug in de Eredivisie. De Tukkers speelden maandagmiddag gelijk tegen Jong AZ (0-0), maar door de nederlaag van nummer twee Sparta Rotterdam op bezoek bij Jong PSV (2-0) kon de ploeg van Marino Pusic alsnog een feestje vieren. Peet Bijen steekt na afloop zijn vreugde niet onder stoelen of banken.

“Godverdomme man, daar baal je echt van”, doelt de verdediger in gesprek met FOX Sports op zijn gemiste kans vlak voor tijd. “Ik ga vanavond gewoon om 21.00 uur naar bed! Snel afhandelen dit feest, en dan gaan we naar huis. Nee, zonder gekheid: dit is fantastisch. Het is leuk als je scoort, maar flikker toch op man! Dat interesseert me geen reet. We gaan er één groot feest van maken. We hebben dit gewoon verdiend.”

Trainer Pusic stelt dat de club van ver komt. “Een jaar geleden stond ik in de rookwolken het volk toe te spreken toen FC Twente net was gedegradeerd. Nu vieren dertigduizend mensen samen een groots feest. Dit is een prachtige beloning voor een bijzonder jaar”, wordt hij geciteerd door Voetbal International. De oefenmeester is blij dat alles toch nog is goed gekomen, na een moeizame start van het seizoen.

“Mensen vergeten snel. Hoe zijn we begonnen? In juli hadden we nog maar twaalf spelers, onder druk en hoge snelheid moesten we de selectie samenstellen, pas bij de vierde wedstrijd tegen TOP Oss hadden we de groep op orde. Daarnaast de interne en externe druk, het voortbestaan van de club dat als een extra last werkte, de moeilijkheid van de competitie die als de zwaarst bezette Eerste Divisie uit de geschiedenis werd gekwalificeerd", aldus de trainer van de Tukkers.

Wout Brama kan zijn geluk niet op. “Dit is wat we wilden”, zegt de middenvelder bij FOX Sports na afloop van de remise in De Grolsch Veste over de titel. “Onze missie is geslaagd. Mooier dan dit scenario konden we het niet krijgen. Als je me dit in augustus had gezegd, had ik je voor gek verklaard. De club hing aan een zijden draadje als we niet direct kampioen zouden worden. Die druk hebben we als spelersgroep wel de hele tijd gevoeld. Gelukkig is die druk nu weg.”