Arthur is blij met de manier waarop zijn eerste seizoen bij Barcelona verloopt. De middenvelder kwam in de zomer voor maximaal veertig miljoen euro over van Grêmio en kreeg sindsdien veel meer speeltijd dan hij zelf had verwacht, zo geeft Arthur toe in een interview met de Braziliaanse journalist Alê Oliveira.

Arthur kwam vooralsnog tot 39 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarvan 24 in LaLiga. Scoren deed hij nog niet. "Ik had niet verwacht dat ik zoveel zou spelen. Ik rekende op een aanpassingsperiode, maar ik heb veel hulp gekregen van mijn ploeggenoten en daar heb ik veel aan gehad", vertelt de 22-jarige spelmaker. "Ik denk dat ik me daardoor snel heb kunnen aanpassen." Spelen voor Barcelona was een droom, geeft hij aan. "Ieder kind heeft dromen, maar ik had niet gedacht dat mijn droom al zo snel in vervulling zou gaan."

Sinds zijn komst speelt Arthur met rugnummer 8, het oude nummer van clubicoon Andrés Iniesta. Al het hele seizoen wordt hij vergeleken met Iniesta en ook met Xavi, die in november 2018 al zei 'zichzelf' terug te zien in de Braziliaan. "Het maakt me trots om met Xavi en Iniesta te worden vergeleken, maar ik moet daar ook voorzichtig mee omgaan", benadrukt Arthur. "Zulke uitspraken mogen me niet in de war brengen. Het waren idolen van mij. Ik moet hard blijven werken en niet denken dat ik er al ben. Xavi heeft zijn carrière gehad; ik ben Arthur en ik bewandel mijn eigen pad."

Bij Barcelona raakt Arthur soms nog wel even van slag als hij Lionel Messi spreekt, zo geeft hij toe. "Het is gek, maar als ik hem zie, denk ik nog steeds: dat is Messi! Hij is zowel op als buiten het veld fantastisch. Hij is de leider in de kleedkamer en hij leest het spelletje zoals niemand anders dat kan. Hij is enorm intelligent. Hij knoopt met iedereen een gesprek aan, ook met nieuwe spelers. Hij is heel geïnteresseerd in onze ervaringen." Als hij tot slot wordt gevraagd wie de knapste speler van Barcelona is, hoeft Arthur niet lang na te denken. "Piqué is heel knap, lang en heeft een mooi gezicht. Hij ziet er altijd uit als de bruidegom op een bruiloft. Het is echt een persoonlijkheid, iemand die dolletjes maakt met iedereen."