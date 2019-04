Van Dijk een keer niet in de spotlights: ‘Werd overschaduwd door Matip’

Liverpool won zondag van degradatiekandidaat Cardiff City (0-2) en staat derhalve weer boven Manchester City op de ranglijst met een wedstrijd meer gespeeld. Van alle clubs incasseerden the Reds het minste aantal doelpunten, twintig stuks, en mede daardoor geldt Virgil van Dijk als kandidaat om tot Speler van het Jaar verkozen te worden. Na het duel met Cardiff gaat de aandacht echter uit naar collega-verdediger Joël Matip.

Garth Crooks, als analist verbonden aan de BBC, zag in Cardiff een glorieus optreden van de in Duitsland geboren mandekker: ‘’Normaal gesproken zet ik Van Dijk in de spotlights, maar deze keer maak ik een uitzondering. Matip was geweldig tegen Cardiff City en overschaduwde daarmee het optreden van Van Dijk. Zijn verdedigende kwaliteiten worden nog weleens in twijfel getrokken. Het gaat mij echter om zijn voetballende kwaliteiten.”

Crooks, oud-speler van Tottenham Hotspur, zag Van Dijk doorbreken bij Celtic en is onder de indruk van de ontwikkeling die de Oranje-international sindsdien heeft doorgemaakt. Via Southampton kwam de verdediger bij Liverpool terecht. ‘’Hij speelt met een kalmte die ik zelden heb gezien in deze fase van het seizoen. Heeft iemand hem wel verteld wat er op het spel staat?”, grapt Crooks.

Van Dijk kan het seizoen afsluiten met twee prijzen. De definitieve beslissing in de Premier League valt waarschijnlijk op de slotdag, als Liverpool aantreedt tegen Wolverhampton Wanderers. Veel zal afhangen van het uitduel van Manchester City met aartsrivaal Manchester United, aanstaande woensdag op Old Trafford. Daarnaast staat het elftal van Jürgen Klopp in de halve finale van de Champions League tegenover Barcelona.