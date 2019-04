Vitesse beducht: ‘Natuurlijk zal Nederland over deze wedstrijd gaan praten’

De strijd om de landstitel wordt dinsdagavond weer hervat, wanneer Ajax voor eigen publiek aantreedt tegen Vitesse. De bezoekers uit Arnhem putten moed uit recente krakers tegen Feyenoord (1-1), AZ (2-2) en PSV (3-3), zo blijkt uit de woorden van Leonid Slutsky. De trainer laat op de clubsite van Vitesse weten vertrouwen te hebben in een goed resultaat, al benadrukt hij het belang van gedisciplineerd voetbal.

"Ajax kan in de race om de titel niks meer laten liggen", weet Slutsky. "Wij hebben een hoog niveau laten zien in de wedstrijden tegen PSV, Feyenoord en AZ. Ajax wordt voor ons de volgende test. Ook in onze verloren thuiswedstrijd kregen we de kansen", refereert de trainer aan de 0-4 nederlaag in september. "We moeten goed voor de dag komen en ons maximale niveau halen, dan liggen er kansen."

"We hebben PSV een pas op de plaats laten maken, dus we hebben laten zien dat we het kunnen. Wie weet lukt dat tegen Ajax weer, waarom niet?", vraagt de Rus zich af. In gesprek met De Gelderlander voegt Slutsky eraan toe dat Ajax in zijn ogen het best voetballende team van Nederland heeft, en dat zijn ploeg vooral lang stand moet zien te houden. "Ajax heeft thuis dit seizoen alleen verloren van Real Madrid. Dat zegt genoeg."

Vitesse hoopt de titelstrijd dus een nieuwe wending te geven, maar die wens komt vooral voort uit eigen belang. De ploeg van Slutsky staat zesde en is nog niet verzekerd van deelname aan de play-offs. "We moeten voor onszelf winnen", weet clubtopscorer Bryan Linssen. "We willen de play-offs halen en moeten onze plicht doen. Maar natuurlijk zal Nederland over deze wedstrijd gaan praten."