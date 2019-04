Carragher: ‘Ze mogen niet de dienst gaan uitmaken, neem afscheid van ze’

Van de voortvarende start van Ole Gunnar Solksjaer bij Manchester United is weinig meer over. The Mancunians, in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door Barcelona, gingen zondag wederom hard onderuit. Everton liet zondag geen spaan heel van het elftal van Solskjaer (4-0). Oud-verdediger Gary Neville maakt zich zorgen en zet grote vraagtekens bij de inbreng van enkele bepalende spelers.

Neville vraagt zich in gesprek met Sky Sports af wat er is gebeurd met Alexis Sánchez sinds zijn overgang van Arsenal naar Manchester United. Romelu Lukaku laat het volgens hem stelselmatig afweten in de grote wedstrijden. De 85-voudig international van Engeland is ook niet te spreken over het optreden van Paul Pogba: ''Hij heeft het de afgelopen drie maanden geweldig gedaan, maar hij lijkt nu op de Pogba die onder José Mourinho speelde.''

Volgens collega-analist Jamie Carragher moet Manchester United zich niet gek laten maken door spelers als Pogba en David De Gea, die geen haast hebben met het ondertekenen van een nieuw contract: ''Durf keiharde beslissingen te nemen. Niemand is groter dan de club. Deze spelers mogen niet de dienst gaan uitmaken, neem desnoods afscheid van ze.''

Jermaine Jenas, oud-middenvelder van Tottenham Hotspur, heeft te doen met Solksjaer, zo blijkt uit zijn analyse voor BBC: ''Er zijn spelers die de club willen verlaten en spelers die gewoon niet goed genoeg zijn voor Manchester United. Dat kwam duidelijk naar voren in de wedstrijd tegen Everton. Er zijn teveel spelers die met hun hoofd in de wolken lopen. Zij moeten echt eens de realiteit onder ogen zien.''