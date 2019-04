Barcelona wil ondanks komst Frenkie de Jong langer door met ‘joker’

Barcelona wil op lange termijn langer door met Arturo Vidal, zo schrijven diverse Spaanse media maandag. Volgens de laatste berichten is de koploper van LaLiga niet van zins om in de komende maanden met de middenvelder om de tafel te zitten, maar wil de directie in de toekomst voorkomen dat hij medio 2021 transfervrij vertrekt. Het is de bedoeling dat de 31-jarige Chileen op den duur tot de zomer van 2022 bijtekent, afhankelijk van de omstandigheden.

De overgang van Vidal naar het Camp Nou was een van de meest verrassende transfers van afgelopen zomer. Bayern München bood de middenvelder bij Barcelona aan en ontving een bedrag van 25 miljoen euro. Sindsdien is hij voor Ernesto Valverde tot een joker uitgegroeid. Althans, dat is volgens de lokale media de rol van Vidal binnen de selectie van los Azulgrana. In de afgelopen acht maanden schommelde hij tussen bank en basis, als stand-in van Arthur.

Vidal scoort met zijn inzet punten bij Valverde en Barcelona, of het nu tegen Huesca of Manchester United is. Daarnaast is de middenvelder in de smaak gevallen binnen de spelersgroep. Hoewel Barcelona nu de intentie heeft om Vidal in de toekomst langer op de loonlijst te zetten, zal men volgend jaar zomer ook eventuele aanbiedingen onder de loep nemen. Met name in Azië is de Chileen bijzonder populair en de Catalanen weten uit eigen ervaring, met dank aan de transfer van Paulinho, dat er grof geld kan worden geboden.

De zomerse komst van Frenkie de Jong betekent dat Valverde een extra optie op het middenveld zal hebben, ervan uitgaande dat er geen uitgaande transfers zullen plaatsvinden. Dat leidde al tot oriënterende belangstelling van Internazionale, maar de Catalanen willen de Chileen komende zomer sowieso niet kwijt. Vidal zelf wil ook niet weg. Ofschoon hij bij Juventus en Bayern verzekerd was van een basisplek, voelt hij naar verluidt veel waardering voor de manier waarop hij zijn rol invult. Hij speelde tot dusver 2.142 minuten voor de Catalanen, versus de 2.280 minuten van Arthur.