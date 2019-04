‘Hij is eigenlijk de speler die dit elftal van PSV soms mist’

PSV won zondagmiddag met 3-1 van ADO Den Haag en Érick Gutíerrez kreeg in dat duel voor het eerst sinds lange tijd weer eens speelminuten. De Mexicaanse middenvelder kwam een kwartier voor tijd in het veld, nadat het publiek in het Philips Stadion nadrukkelijk om hem had gevraagd. Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, denkt dat Gutíerrez een ontbrekende schakel in het elftal van PSV kan zijn.

“Aan de bal brengt hij PSV gewoon iets extra's. Dat zie je gewoon. Zeker in fases waarin er wat meer ruimte is. Hij is eigenlijk de speler die dit elftal soms mist. Echt een passende middenvelder, dat zag je ook toen hij erin kwam. Twee of drie keer legde hij een bal perfect weg”, zegt Elfrink in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Aan de andere kant zag je dat Gutíerrez het bij een uitbraak van ADO even niet wist. Hij zette een sliding in die niet goed uitpakte. Daar zit gelijk wel zijn mindere kant.”

“Bij het tegendoelpunt stond de formatie denk niet helemaal zoals het zou moeten en Gutíerrez probeert het dan nog te redden. Dat lukt dan niet”, stelt hij. Dat Van Bommel Gutíerrez uiteindelijk in het veld bracht, had volgens de oefenmeester niks te maken met de geluiden vanaf de tribune. “Het is niet zo dat dat te maken heeft met de liedjes van het publiek, anders zou ik elke speler moeten inbrengen wiens naam wordt gescandeerd. Ik probeer het elftal beter te maken met de wissels.”

“Wij hebben gewoon veel spelers, waarvan het niveau op trainingen heel dicht bij elkaar ligt. Bij een wissel kijk je goed wat bij elkaar past of bij de wedstrijd past. Soms valt er in een wedstrijd op een andere plek ruimte, waardoor je je strijdplan een beetje aan moet passen”, zo tekende het Eindhovens Dagblad op uit de mond van Van Bommel. “Als je bijvoorbeeld ziet dat je over de linkerkant niet doorkomt, moet je het constateren, erover gaan nadenken en het dan gewoon doen. Het publiek mag daarbij zingen wat ze willen. Als ze maar over onze spelers zingen en niet tegen ons.”

Gutíerrez bleef in de voorgaande tien competitiewedstrijden negentig minuten lang op de reservebank. De Mexicaanse middenvelder speelde tot dusver negentien officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vier assists. Op Twitter bedankte Gutíerrez de supporters van PSV voor hun steun. “Amazing feeling”, zo schreef de Mexicaanse middenvelder via social media.