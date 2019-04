‘Gevaar’ voor dominantie van Ajax: ‘Zoals Bayern of PSG, ik geloof daar wel in’

Ajax bereikte vorige week de halve finale van de Champions League. Het miljardenbal heeft de Amsterdammers dit seizoen al een kleine honderd miljoen euro opgeleverd en de vrees bestaat dat het financiële gat met Ajax niet zo snel meer te dichten is. Pierre van Hooijdonk trekt aan tafel bij Studio Voetbal de vergelijking met clubs als Bayern München en Paris Saint-Germain.

“Het gaat nu wel snel. Tweehonderd miljoen pak je als Ajax nu al in een jaar. Er zijn geen garanties dat Ajax de komende vijf jaar Champions League gaat spelen en de andere clubs niet. Maar als dit zo doorgaat, kan er een heel groot gat gecreëerd worden. Er zit wel een gevaar in, ja”, zo steekt Arno Vermeulen van wal. Er wordt gesuggereerd dat Ajax dezelfde binnenlandse dominantie tot stand kan brengen als clubs als Bayern München, Paris Saint-Germain en Juventus.

“Zoals Bayern München of Paris Saint-Germain, ik geloof daar wel in. Dit is dankzij Marc Overmars, die dat salarishuis in elkaar heeft laten donderen. Men is overstag gegaan, maar eigenlijk kon Ajax dit al een tijdje. Nu heeft het direct succes”, zo reageert Van Hooijdonk. Vermeulen maakt een kanttekening bij dit rijtje clubs. “Want in Frankrijk heb je lang niet een tweestrijd gehad zoals wij nu hebben met Ajax en PSV. In Italië eigenlijk ook niet, daar heb je al jaren niet echt een club die Juventus kan tackelen. Maar dit is een klap, van honderd naar tweehonderd miljoen euro gaan.”

“Het gevaar is wel dat er bij Ajax een team kan ontstaan met bijna geen Nederlandse spelers. Van de vier Nederlands internationals die erbij horen, zouden er drie weleens kunnen vertrekken. Het is logisch dat ze dat geld gaan investeren in spelers die het Champions League-niveau hebben, dan kijk je al snel naar het buitenland”, vervolgt de journalist van de NOS. Daniël de Ridder ziet naar eigen zeggen ‘het gevaar’ ook.

“Maar PSV kan het salarisplafond ook opheffen. Dat zal misschien wel moeten. Maar Ajax heeft geen sjeik ofzo hè. Het is allemaal op basis van sportieve prestaties”, stelt de oud-aanvaller. Van Hooijdonk is van mening dat Ajax op dit moment andere Nederlandse clubs al zwakker maakt. “Ajax koopt echt ontzettend veel jeugdspelers bij de andere clubs weg, daar hebben ze het geld voor. Dus wat dat betreft worden de andere clubs ook zwakker.”