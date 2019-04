Luuk de Jong: ‘Dat die quotering nog zo hoog is, is eigenlijk wel apart’

Luuk de Jong maakte zondag tegen ADO Den Haag (3-1 zege) met het hoofd zijn 27e competitietreffer van het seizoen. De spits scoorde andermaal met een kopbal en ontving daarvoor lof van zijn trainer Mark van Bommel. In gesprek met Voetbal International blijft De Jong bescheiden als hem gevraagd wordt of hij tot de beste koppers van Europa behoort, zoals Van Bommel beweerde.

“Ik ga zoiets niet zeggen. Als andere mensen dat vinden, is dat hartstikke mooi. Het is een kwaliteit van mij, maar beste kopper van Europa laat ik aan andere mensen over”, zegt De Jong. De 28-jarige spits moet lachen als hij hoort dat de quotering voor een kopdoelpunt van hem nog relatief hoog is. “Dat die quotering nog zo hoog is, is eigenlijk wel apart.” PSV won met 3-1 van ADO en kwam daardoor weer in punten gelijk met Ajax, dat zaterdagavond al met 0-1 van FC Groningen won.

De Jong zat niet voor de televisie voor de wedstrijd van de Amsterdammers. “Ik heb niet gekeken, ik kijk eigenlijk nooit naar die wedstrijden, eerlijk gezegd. Wel de uitslag, natuurlijk. Soms zet ik het aan op de achtergrond. Dan hoop ik daarna wel dat er allemaal berichten binnen stromen op mijn telefoon”, stelt de spits. In gesprek met het ANP vertelt De Jong dat er bij PSV in de winterstop al over gesproken is wat er in deze fase van het seizoen verwacht kon worden. “Qua druk, qua media-aandacht.”

“We krijgen zelf nog een paar lastige tegenstanders. Verder is het hopen op een misstap van Ajax”, aldus De Jong. Hij maakte dit seizoen reeds 27 treffers in de Eredivisie en verbeterde daarmee zijn persoonlijk record uit seizoen 2015/16. “Het hele seizoen vraagt iedereen mij al op hoeveel doelpunten ik denk te eindigen. Het is fantastisch om zo'n persoonlijk record te verbeteren. Hopelijk kan ik er de laatste wedstrijden nog genoeg maken om kampioen te worden.”