Mbappé: ‘Ik ga de duels van Real Madrid als toeschouwer bewonderen’

Kylian Mbappé schreef zondagavond geschiedenis tegen zijn oude club AS Monaco. De aanvaller van Paris Saint-Germain verzorgde een hattrick (3-1) en vijzelde zijn seizoenstotaal daarmee op naar dertig doelpunten. Hij werd de jongste speler ooit die dat bereikte in de Ligue 1 en de eerste Fransman met dertig doelpunten sinds Jean-Pierre Papin in het seizoen 1989/90.

Mbappé, wiens ploeg zondag kampioen werd door eerder puntenverlies van Lille, is niet bang voor eventuele transfergeruchten in de zomer, na zijn ijzersterke seizoen voor PSG. "Ik blijf hier. Ik maak deel uit van dit project. Het is voor Real Madrid goed dat Zizou (Zinédine Zidane, red.) terug is, maar ik zal de wedstrijden alleen als toeschouwer bewonderen", verzekert de twintigjarige spits, wanneer hij wordt gevraagd naar de interesse uit Madrid.

Dat hij Papin kon evenaren, wist Mbappé voor de wedstrijd al. "Ik ben er heel blij mee, maar het seizoen is nog niet voorbij. Ik kan er dus nog meer maken", blikt hij vooruit. De landstitel is voor PSG de tweede prijs van het seizoen, na de Trophée des Champions. Zaterdag kan de ploeg van Thomas Tuchel tegen Stade Rennes ook de Coupe de France veroveren. "We wilden de titel heel graag veiligstellen. Het is een goede voorbereiding op volgende week."

"We zijn nog steeds teleurgesteld door wat er is gebeurd tegen Manchester United, maar het voetbal gaat door", doelt Mbappé op de Champions League-uitschakeling. "Het is makkelijk om te zeggen dat we door moesten, maar ik zeg het toch. Als we de dubbel winnen, ben ik blij." De jongeling maakte tegen AS Monaco grote indruk met zijn sprint voorafgaand aan zijn eerste doelpunt: volgens Franse media tikte Mbappé een snelheid van 38 kilometer per uur aan.