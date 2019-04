Fluitconcerten voor PSV: ‘Ik vraag me af waarom dat zo moet zijn’

Hoewel PSV zondag met 3-1 won van ADO Den Haag, sloeg het cynisme tijdens de wedstrijd toe bij een gedeelte van de aanhang. Op momenten waarop het niet soepel liep bij de Eindhovenaren, klonken fluitconcerten vanaf de tribunes. Denzel Dumfries, de maker van het openingsdoelpunt, vindt het erg jammer dat zijn ploeg niet door alle fans wordt gesteund.

"Dat is niet leuk voor de ploeg natuurlijk", erkent de rechtsback in gesprek met Omroep Brabant. "Ik vraag me af waarom dat zo moet zijn. Dat cynisme merken wij ook. Ik kan niet ontkennen dat er mensen zijn die soms niet achter de ploeg staan. Dat kleine beetje publiek dat gaat fluiten en boe gaat roepen, dat moeten ze natuurlijk niet doen." Dumfries benadrukt dat een 'grote groep' supporters de ploeg wel altijd steunt. "Die zitten vooral achter de goal. Die zijn we altijd heel erg dankbaar. Die zijn fantastisch."

Jeroen Zoet rekent op de steun van het publiek in de laatste weken van de titelstrijd. PSV lijkt vanwege een groot verschil in het doelsaldo te moeten hopen op een misstap van Ajax om nog kampioen te kunnen worden. Zelf neemt de nummer twee van de Eredivisie het nog op tegen Willem II (uit), AZ (uit) en Heracles Almelo (thuis). "We moeten met de steun van de supporters vol gas geven en de laatste drie wedstrijden winnen. Daar hebben we de fans echt voor nodig. Ik weet honderd procent zeker dat het maar een klein groepje is dat cynisch is."

Het publiek schaarde zich wel achter Érick Gutiérrez: voortdurend werd trainer Mark van Bommel opgeroepen om de middenvelder te laten invallen. Dertien minuten voor tijd gebeurde dat ook. Van Bommel zei na afloop dat zijn keuze niets te maken had met het feit dat de fans de naam van Gutiérrez scandeerden en Zoet zegt hetzelfde. "Er zitten bij ons 34.000 trainers op de tribune, maar er is er maar een die dat uitmaakt. Dat is natuurlijk aan de trainer."