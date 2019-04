Theo Janssen snapt niets van wissel PSV in minuut 93: ‘Even serieus...’

Toen de zege op ADO Den Haag al binnen leek, koos Mark van Bommel er zondag voor om Jorrit Hendrix te laten invallen. De 24-jarige middenvelder werd in minuut 93, toen de eindstand (3-1) al was bereikt, binnen de lijnen gebracht als vervanger van Angeliño. Theo Janssen begrijpt weinig van de wissel, vertelt hij zondagavond bij praatprogramma VTBL.

De huidige assistent-trainer van Vitesse Onder-19 vindt de wissel weinig eerbiedig richting Hendrix, die dit seizoen 27 keer in de basis begon. "Even serieus... Die jongen heeft bijna het hele seizoen gespeeld en was een basisspeler. Dan mag hij invallen in de 93ste minuut...", zegt Janssen. "Kun je dan niet beter een jonge jongen laten invallen? Hendrix heeft al zoveel wedstrijden voor PSV gespeeld en was zo belangrijk voor de club, zeker in de eerste helft van het seizoen."

Ook tafelgenoot John de Wolf snapt niet waarom Van Bommel voor de late wissel koos. Als het verschil een doelpunt was, dan had ik me er iets bij kunnen voorstellen. Maar het stond al 3-1. De wedstrijd was klaar", zegt hij. Na afloop werd Van Bommel niet gevraagd naar de wisselbeurt van Hendrix, maar wel naar het inbrengen van Érick Gutiérrez: vanaf de tribunes daalde het 'Guti, Guti, Guti' neer en de fans kregen in minuut 77 waar ze op hoopten.

"Het is niet zo dat dat te maken heeft met de liedjes van het publiek, anders zou ik elke speler moeten inbrengen wiens naam wordt gescandeerd", verzekert Van Bommel in gesprek met onder meer het Eindhovens Dagblad. "Ik probeer het elftal beter te maken met de wissels. Bij een wissel kijk je goed wat bij elkaar past of bij de wedstrijd past. Soms valt er in een wedstrijd op een andere plek ruimte, waardoor je je strijdplan een beetje aan moet passen."