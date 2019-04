Mbappé steelt de show bij rentree van Neymar in Parc des Princes

Na een remise en twee opeenvolgende nederlagen weet Paris Saint-Germain weer wat winnen is. De ploeg van Thomas Tuchel werd eerder op de zondag gekroond tot kampioen na puntverlies van nummer twee Lille en speelde daarom zonder enige druk tegen AS Monaco. Het resulteerde in een 3-1 zege, met een hattrick van Kylian Mbappé. De aanvaller staat dit seizoen op dertig doelpunten in de Ligue 1 en is de jonge speler ooit die dat bereikte. In het begin van de tweede helft maakte Neymar zijn entree als invaller, nadat hij bijna drie maanden buitenspel stond met een gebroken middenvoetsbeentje.

PSG speelde met speciale shirts, waarop de Notre Dame stond afgebeeld op de voorkant en de spelersnamen verving op de achterkant. De grote vraag was of Neymar vanaf de aftrap zou beginnen en dat bleek niet het geval. Met andere grote sterren als Gianluigi Buffon, Edinson Cavani, Ángel Di María en Julian Draxler nam hij plaats op de bank. In de openingsfase werd doelman Alphonse Aréola van PSG serieus getest door Rodney Lopes, maar daarna trok PSG de wedstrijd naar zich toe. Mbappé, die woensdag nog rust kreeg in de uitwedstrijd bij Nantes, bediende Moussa Diaby aan de linkerflank en sprintte vervolgens zelf door de as van het veld richting het doel. Diaby schatte de onnavolgbare loopactie op waarde in, leverde een afgemeten voorzet en zag Mbappé van dichtbij afronden: 1-0.

Monaco liet zich in de daaropvolgende fase niet onbetuigd. Spelmaker Aleksandr Golovin passeerde Leandro Paredes, sprintte over het middenveld en schoot maar net naast het doel van Aréola. Aan de overzijde liet Mbappé een grote kans onbenut na voorbereidend werk van Paredes, alvorens de jonge aanvaller alsnog zijn tweede doelpunt van de aanvaller maken. Na een één-twee met Dani Alves stond hij op de juiste plek om er 2-0 van te maken. Het was voor Mbappé zijn 29ste competitiedoelpunt van het seizoen. Monaco gaf zich echter niet gewonnen na de nieuwe dreun; op slag van rust voorkwam Aréola met een reflex dat Gelson Martins er 2-1 van maakte.

Bij het begin van de tweede helft maakte Neymar onder luid gejuich zijn rentree in het Parc des Princes. De aanvaller leek de 3-0 van Diaby voor te bereiden, maar dat doelpunt werd ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. De arbiter koos er niet voor om de videobeelden te bekijken. Mbappé, die kort daarvoor de buitenkant van de paal trof, was uiteindelijk degene die voor de 3-0 zorgde: op aangeven van Dani Alves completeerde hij zijn hattrick van dichtbij. Omdat Marquinhos op de doellijn voorkwam dat Martins tot scoren kwam, en Golovin een goede kopkans miste, leek de eretreffer van Monaco uit te blijven. Tien minuten voor tijd was het toch Golovin die, na goed werk van Carlos Vinícius, de eindstand op 3-1 bepaalde. Bij PSG zullen de festiviteiten na het behaalde kampioenschap na de wedstrijd losbarsten.