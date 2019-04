‘Virgil van Dijk zegt vaak dat ik oud ben, dus daarom juichte ik op deze manier’

James Milner bepaalde zondagmiddag de eindstand van het duel tussen Cardiff City en Liverpool op 0-2. De 33-jarige vleugelverdediger annex middenvelder vierde die treffer door een oude man met een stok te imiteren. Na afloop van de wedstrijd in het Cardiff City Stadium zegt Milner dat deze manier van juichen werd ingegeven door opmerkingen van Virgil van Dijk.

“Virg zegt vaak dat ik oud ben, dus daarom juichte ik op deze manier”, zo tekent de Daily Mail op uit de mond van Milner. “We moeten ons concentreren op ons eigen spel, het enige dat we kunnen doen is druk houden en onze wedstrijden winnen. Als wij punten laten liggen, geven we Manchester City een buffer. Het is niet gemakkelijk om wekelijks dit te presteren. We hebben één wedstrijd verloren en waren daarmee nog steeds tweede. Nu staan we weer eerste en dat brengt de druk een beetje terug bij Manchester City.”

"Dit zijn belangrijke punten, je wilt alles winnen. Het was niet heel moeizaam, maar we moesten wel heel geduldig blijven. Het veld was kurkdroog, dat hadden ze bewust gedaan. Voor rust hadden we het al af moeten maken, maar dan zie je dat het goed zit in de koppies. We moesten heel kalm blijven”, voegt Van Dijk toe in gesprek met Ziggo Sport. De verdediger werd eerder deze week genomineerd voor de PFA Player of the Year-award.

“Ik ben er hartstikke trots op, het is de hoogste eer die je kunt krijgen. Er is gestemd door alle collega's. Niet door fans of andere mensen die er kijk op hebben. Geweldig”, zegt de verdediger over die nominatie. Naast Van Dijk zijn ook Sergio Agüero, Raheem Sterling, Bernardo Silva (allen Manchester City), Sadio Mané (Liverpool) en Eden Hazard (Chelsea) in de race voor de prestigieuze prijs.