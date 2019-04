Sneer naar ‘schoonspringer’ Salah: ‘Het duiken zou van mij een 9,9 krijgen’

Liverpool wist Cardiff City zondag met 0-2 te verslaan. Georginio Wijnaldum bracht the Reds op voorsprong, waarna James Milner vanaf elf meter de eindstand bepaalde. Neil Warnock, de manager van Cardiff City, was het niet bepaald eens met de beslissing van scheidsrechter Martin Atkinson om de bal op de stip te leggen, na een vermeende overtreding van Sean Morrison op Mohamed Salah.

“Er zouden heel veel penalty’s in een wedstrijd gegeven worden als hier de bal al voor op de stip gaat. Het is een soft penalty. Het duiken na het sleuren zou van mij een 9,9 krijgen. Het leek verdacht veel op het werk van Tom Daley (een Engelse schoonspringer, red.), dat is het. Het gaat niet alleen om die strafschop voor Liverpool, want ik vind dat wij er na rust ook een hadden moeten krijgen”, zegt Warnock in gesprek met talkSPORT.

“Als je ziet hoe Andy Robertson vasthoudt, zullen alle analytici het erover eens zijn dat het volgens de regels een strafschop is. Maar ze komen er mee weg. Misschien dat de zon net in de ogen van de grensrechter scheen”, stelt de zeventigjarige manager van Cardiff. Zijn collega Jürgen Klopp maakt zich na afloop van het duel om een andere reden druk. De Duitse manager van Liverpool beklaagt zich over het droge veld in het Cardiff City Stadium. “We hadden het gras op Melwood (het trainingscomplex, red.) niet gemaaid en niet gesproeid.”

“Het is duidelijk dat mensen dit soort dingen doen, dus we hebben ermee getraind en dat heeft geholpen. Want het is heel anders om op een dergelijk veld te spelen. Ik wilde hier niet verrast worden door het veld, dus we hadden ons er al op ingesteld. Je moet klaar zijn voor dit soort situaties en niet gefrustreerd raken. We verdienden de drie punten en het is buitengewoon dat we nu al 88 punten hebben, dat is speciaal”, zegt Klopp in gesprek met Sky Sports.

“Droge velden zijn gevaarlijk voor de spelers, ze kunnen daardoor sneller geblesseerd raken. Als je sprint en daarna weer stopt, liggen blessures op zo'n veld op de loer. Je weet waarom mensen een droog veld achterlaten, dat hoef ik je niet te vertellen”, concludeert de Duitse manager van Liverpool. “De bal rol langzamer en als je voetballers vraagt waar ze liever op spelen, zal het antwoord altijd een gesproeid veld zijn. Ik heb dit eerder aangestipt bij West Bromwich Albion en toen werd ik neergezet als een slechte verliezer. We hebben geleerd van onze fouten uit het verleden.”