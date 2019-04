Clubtopscorer sorteert voor op vertrek: ‘Ik sta niet open voor de KKD’

Rechtstreekse degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie kwam zondag aanzienlijk dichterbij voor NAC Breda. De ploeg van Ruud Brood slaagde er niet in om de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-1) aan te grijpen om aan te haken bij de concurrenten. Mitchell te Vrede is in ieder geval niet van plan om bij NAC te blijven, als de club degradeert.

Met nog drie wedstrijden te gaan heeft nummer zeventien De Graafschap een voorsprong van vier punten op NAC en bovendien een beter doelsaldo (-30 om -40). NAC zal dus een flink gat moeten overbruggen in de resterende wedstrijden tegen Feyenoord (thuis), sc Heerenveen (uit) en PEC Zwolle (thuis). Te Vrede, de maker van het enige Bredase doelpunt in Sittard én clubtopscorer met tien doelpunten, heeft een aflopend contract en weet niet hoe zijn toekomst eruitziet.

De spits heeft nog niet gehoord van de club over zijn aflopende contract. "Ik zal dan verder moeten kijken. Als je niks hoort van een werkgever, hoef je er niet over na te denken. Dat is ook bij jou zo", geeft de ex-aanvaller van onder meer Feyenoord en sc Heerenveen aan in gesprek met Omroep Brabant. "Ik sta niet open voor de Keuken Kampioen Divisie. Zeker niet. Maar nogmaals: ik heb niks gehoord van NAC, dus ik hoef nergens over na te denken op dit moment."

Trainer Brood stelt in gesprek met FOX Sports dat NAC niet fel genoeg voetbalt. "Er zit mentaal iets wat er nog uit moet", merkt hij op. "We hebben drie of vier heel grote kansen gehad. Die moeten erin. Dan geef je na rust een goal weg vanuit de eerste opbouwfase. Ja, dat is om gek van te worden. Fortuna zat nou ook niet zo geweldig in de wedstrijd. Na afloop was er frustratie bij ons natuurlijk."