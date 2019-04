Luuk de Jong maakt indruk: ‘Op dat gebied is hij van Europees topniveau’

Luuk de Jong nam zondagmiddag de 2-0 van PSV voor zijn rekening in de gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag (3-1). De aanvaller, ditmaal opgesteld als aanvallende middenvelder, schatte en voorzet van Cody Gakpo in de 83ste minuut op waarde in en kopte krachtig raak. Kenneth Pérez vindt dat De Jong, als het aankomt op koppen, van het niveau van de 'Europese top' is. Mede-analist Arnold Bruggink vraagt zich af of De Jong in het buitenland hetzelfde kan laten zien.

De Jong wist in het buitenland niet te slagen bij Newcastle United en Borussia Mönchengladbach, maar is hard op weg om dit seizoen topscorer van de Eredivisie te worden. Na zondag staat De Jong op 27 doelpunten; Dusan Tadic van Ajax volgt met 22 stuks. "Als je dit in Engeland gaat doen, heb je verdedigers die ook zijn lengte hebben en nog een stuk breder zijn", waarschuwt Bruggink. Perez stipt echter aan dat De Jong dit seizoen in de Champions League tegen Tottenham Hotspur 'hetzelfde' liet zien.

"Het is niet gelukt bij Newcastle United en Borussia Mönchengladbach, maar als je hem ziet koppen: dat doet hij heel goed", vindt Perez, om vervolgens toch een kanttekening te maken in de studio van FOX Sports. "Ik ben gek op Luuk de Jong, maar al maakt hij dertig doelpunten: als andere club zou ik hem niet kopen, want hij is te beperkt als voetballer." Het is volgens de Deen niet goed als De Jong als pinchhitter bij een club zou spelen. "Hij is iemand die wekelijks moet spelen om dit niveau te kunnen halen."

Zijn totaal van 27 treffers betekent een persoonlijk record voor De Jong in de competitie."Dat is mooi", reageert de scherpschutter. "Maar de drie punten zijn het belangrijkst. Het is mooi dat er zoveel heb kunnen maken, het is altijd fijn om belangrijk te zijn." De Jong reageert lachend op de complimenten van Perez over zijn kopkwaliteiten. "Ja, wat is het? Ik heb van jongs af aan al die timing, in de jeugd werden de standaardsituaties ook al op mij afgesteld. Dan groei je daarin, je wordt er steeds beter in. Ik vind die ballen voor het doel heerlijk."