Stand Eredivisie na speelronde 31: PSV loopt één doelpunt in op Ajax

De strijd om de landstitel duurt voort in de Eredivisie. Koploper Ajax boekte zaterdagavond een moeizame 0-1 zege op FC Groningen en een dag later zegevierde achtervolger PSV met 3-1 over ADO Den Haag. Het verschil in doelsaldo tussen beide ploegen is daardoor gekrompen naar elf doelpunten. Hekkensluiter NAC Breda ging onderuit tegen Fortuna Sittard, waardoor het degradatiespook steeds nadrukkelijker rondwaart in het Rat Verlegh Stadion.