Verrassende uitglijder Arsenal vergroot spanning rondom plek vier

Voor de tweede keer dit seizoen is Arsenal aangelopen tegen een thuisnederlaag in de Premier League. In de stadsderby tegen Crystal Palace ging de ploeg van Unai Emery verrassend met 2-3 onderuit. Arsenal blijft op de vierde plek staan, die uiteindelijk recht geeft op deelname aan de Champions League, maar blijft nummer vijf Chelsea alleen op basis van een beter doelsaldo voor (+25 om +21).

Met zijn eerste Premier League-doelpunt in 358 dagen zorgde Christian Benteke voor een verrassende wending na zestien minuten spelen. De aanvaller van Crystal Palace ontsnapte na een vrije trap van Luka Milivojevic aan de aandacht van Shkodran Mustafi en kopte ongehinderd raak. Arsenal, overigens met zeven wijzigingen ten opzichte van het midweekse Europa League-duel met Napoli, was in de eerste minuut al dicht bij een goal via Mesut Özil. De bezoekers, met Jaïro Riedewald en Patrick van Aanholt op de bank, werden dreigend uit een kopbal van Scott Dann.

Na de 0-1 ontspon zich een wedstrijd zoals Crystal Palace die graag zag. Het thuispubliek morde, omdat Arsenal zich ondanks een groot overwicht aan balbezit geen weg kon banen door de hechte defensie van the Eagles. De bezoekers maakten zich vooral druk om het verdedigen van de voorsprong en loerden op countermogelijkheden. Naarmate de eerste helft vorderde, werd het spel van Arsenal wat beter. Na een halfuur volgde weer een goede kans voor de thuisploeg: van dichtbij kopte Mustafi over, nadat een corner van Özil was verlengd door Konstantinos Mavropanos.

Arsenal, dat slechts 2 van de voorgaande 22 officiële thuiswedstrijden tegen Crystal Palace had verloren, draaide de duimschroeven nog wat verder aan. Mede omdat een handsbal van Aaron Wan-Bissaka geen penalty opleverde, bleef het voor rust echter bij 0-1. Daar mocht de thuisploeg uiteindelijk misschien nog wel blij mee zijn, want de laatste kansen van het eerste bedrijf waren voor Crystal Palace: Cheikhou Kouyaté stuitte tweemaal op Bernd Leno en Benteke schoot vanaf circa elf meter over het doel. Onder boegeroep zocht Arsenal de kleedkamers op in de rust.

Na de onderbreking hoefden de fans echter niet lang te wachten op de gelijkmaker. Özil fungeerde als eindstation na een vlotte aanval aan de linkerflank. Uit de draai stelde Alexandre Lacazette zijn ploeggenoot in staat om van dichtbij te scoren na een prachtige steekpass tussen drie verdedigers: 1-1. Arsenal leek met nieuw elan te voetballen, maar kwam bedrogen uit. Benteke verlengde een vrije trap, waarna Mustafi makkelijk werd afgetroefd door Zaha en de spits oog in oog met Leno koel bleef. Ook de 1-3 kwam voort uit een standaardsituatie: een corner van Milivojevic kwam via Dann terecht bij James McArthur, die vlak voor het doel geen fout maakte. Pierre-Emerick Aubameyang bracht de spanning terug, maar Arsenal kon de nederlaag niet voorkomen.