Goudhaantje Wijnaldum helpt Liverpool aan zege én record in Premier League

Liverpool heeft de koppositie in de Premier League weer overgenomen van Manchester City. The Reds maakten op bezoek bij laagvlieger Cardiff City geen fout en keerden met een 0-2 overwinning huiswaarts. Georginio Wijnaldum nam in Wales de openingstreffer voor zijn rekening en was daardoor goud waard voor Liverpool. De formatie van manager Jürgen Klopp heeft tot dusver 88 punten verzameld, nog nooit pakte Liverpool zoveel punten in een Premier League-seizoen

Dankzij een 1-4 overwinning bereikte Liverpool midweeks de halve finale van de Champions League, waarin Barcelona de tegenstander is. The Reds strijden tegelijkertijd nog om de titel in de Premier League en zagen concurrent Manchester City zaterdagmiddag al winnen van Tottenham Hotspur (1-0). Manager Jürgen Klopp bracht Jordan Henderson, Naby Keïta en Roberto Firmino terug in zijn basiself, wat ten koste ging van Fabinho, James Milner en Divock Origi. Op bezoek bij Cardiff City, voorafgaand aan het duel de nummer achttien van de Premier League, speelde Liverpool een sterke eerste helft.

De bezoekers verzuimden echter om in de eerste 45 minuten al tot scoren te komen. Sadio Mané, Mohamed Salah en Roberto Firmino kregen goede kansen op de openingstreffer, waar de Braziliaan na twintig minuten spelen de grootste mogelijkheid kreeg. Firmino werd door Mané vrij voor Cardiff-doelman Neil Etheridge gezet, maar zijn schot ging vervolgens over de lat. Namens de thuisploeg dwong Oumar Niasse Liverpool-doelman Alisson Becker op slag van rust tot een uiterste krachtinspanning.

Uiteindelijk duurde het tot een kwartier na rust voordat de eerste treffer van het duel te noteren viel. Trent Alexander-Arnold nam een hoekschop laag, waarna Wijnaldum bij de eerste paal kwam inlopen en kiezelhard de 0-1 tegen de touwen schoot. Liverpool slaagde er daarna niet in om de score uit te breiden, waardoor Cardiff de hoop behield op een resultaat. De grootste kans van de tweede helft was zonder twijfel voor Sean Morrison, die de bal voor een leeg doel voor het inkoppen had. Het leer belandde echter op zijn rug, waardoor Liverpool met de schrik vrij kwam.

Tien minuten voor tijd viel de beslissing in het Cardiff City Stadium. Morrison werkte Salah in het strafschopgebied naar de grond, waardoor scheidsrechter Martin Atkinson een strafschop besloot te geven. De ingevallen Milner maakte vanaf elf meter geen fout en bepaalde zo de eindstand op 0-2. Liverpool is nu weer de koploper van de Premier League, al heeft Manchester City nog een wedstrijd tegoed. The Reds nemen het in het slot van de competitie nog op tegen Huddersfield Town (thuis), Newcastle United (uit) en Wolverhampton Wanderers (thuis).