‘Furieuze’ Neville komt met opmerkelijke rant na blamage Manchester United

Manchester United kreeg zondagmiddag een ongenadig hard pak slaag van Everton. The Toffees waren met 4-0 te sterk voor de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer, die voor de vijfde keer op rij een uitwedstrijd verloor. Gary Neville reageert bij Sky Sports woedend op de wanvertoning van zijn oude club.

“Ik ben furieus, als ik eerlijk ben. Mijn bloed kookt bijna. Als je onkruid in je tuin hebt, probeer je daar vanaf te komen. Maar in deze club zit de laatste zeven jaar een Japanse duizendknoop (een woekerplant, red.). Het tast de fundatie van het huis aan en daar moet goed mee omgegaan worden. Enkele weken geleden zei ik dat de fans opgescheept zaten met José Mourinho en ik wilde dat hij vertrok. Ze zullen Solskjaer niet zo snel weg willen hebben. Het ligt op het moment echt aan de spelers”, stelt Neville.

“Everton heeft in de eerste helft vier kilometer meer gelopen. Everton! Het was een schande wat sommige spelers van Manchester United hebben laten zien hier. Ik ben echt woedend”, vervolgt de oud-verdediger van Manchester United. “Er is volledig vertrouwen nodig in Ole, maar er is een groot probleem en het spel was vandaag dramatisch. Als iemand niet hard werkt en niet de juiste houding heeft om het shirt te dragen, moeten ze hem eruit gooien. Ik vind het niet erg om wedstrijden te verliezen of tegendoelpunten te incasseren, maar je moet qua werklust een bepaalde standaard halen.”

Solskjaer stak na afloop van de wedstrijd op Goodison Park de hand in eigen boezem. “Het enige dat ik kan doen, is mijn excuses aanbieden aan de fans. Het was niet goed genoeg”, geeft Solskjaer te kennen in gesprek met de BBC. “Vanaf het eerste fluitsignaal, ging alles mis. We hebben simpelweg niet gepresteerd. Dit optreden was niet Manchester United-waardig. Het enige dat we kunnen doen, is onze excuses maken aan iedereen die verbonden is aan de club. We hebben een perfecte kans om dit komende woensdag (in de thuiswedstrijd tegen Manchester City, red.) recht te zetten.”