Hoofdrol voor Marco Reus in noodzakelijke zege van Borussia Dortmund

Borussia Dortmund verliest Bayern München niet uit het oog in de Bundesliga. Daags na de minimale overwinning van de koploper op Werder Bremen (1-0) zegevierde het team van trainer Lucien Favre met 0-4 over SC Freiburg. Marco Reus had met een doelpunt en twee assists een belangrijk aandeel in de zege in het Schwarzwald Stadion. Met nog vier speeldagen te gaan blijft de achterstand op Bayern een punt bedragen.

De eerste goed uitgespeelde aanval in de eerste helft leverde ook meteen een doelpunt op, na twaalf minuten spelen. Na een ingooi kwam de bal via Raphaël Guerreiro, Mario Götze en Reus uiteindelijk terecht bij Jadon Sancho, die het leer vanaf enkele meters achter doelman Alexander Schwolow schoot: 0-1. In het restant van de eerste helft domineerde Dortmund aanvankelijk, maar het team van Favre werd passiever naarmate het rustsignaal in zicht kwam. Hoewel Freiburg beter in het duel kwam, creëerde men geen grote kansen.

Dortmund verdubbelde negen minuten na de onderbreking de voordelige marge van die Borussen: na voorbereidend werk van Axel Witsel en Guerreiro was het Reus die het leer met rechts in de verre hoek schoot. De 0-2 was funest voor de spanning, daar de bezoekers het duels vervolgens controleerden. Toch kwam Freiburg negentien minuten voor tijd heel dicht bij de 1-2. Een schot van Gian-Luca Waldschmidt ging nipt naast het doel.

In de laatste tien minuten liep Dortmund verder uit. De 0-3 was het resultaat van een heerlijke tegenaanval: na een flinke rush van Sancho over het halve veld ontving Reus de bal en hij zag Götze niet over het hoofd. Vlak voor tijd werd een handsbal van Pascal Stenzel met een strafschop bestraft: de voor Götze ingevallen Paco Alcácer mocht van Reus vanaf elf meter het slotakkoord voor zijn rekening nemen.