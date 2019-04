Van Bommel keek niet naar Ajax: ‘Hoorde dat er discutabele momenten waren’

PSV moet zondagmiddag in eigen stadion zien te winnen van ADO Den Haag om weer in punten gelijk te komen met Ajax. De Amsterdammers wonnen zaterdagavond met 0-1 van FC Groningen, waardoor de druk weer bij de Eindhovenaren ligt. Mark van Bommel, trainer van PSV, zegt niet naar het duel van Ajax te hebben gekeken.

“Ik zal je zeggen: ik heb niet gekeken, maar mijn kinderen wel. Ik heb gehoord dat er een paar discutabele momenten waren. Scheidsrechters zitten er vaak naast, het zijn mensen. Als je VAR bent, zie je alles vanuit verschillende hoeken en dan zou je een goede beslissing moeten nemen”, vertelt Van Bommel in gesprek met FOX Sports. Ajax heeft een beter doelsaldo dan PSV, dat vorige week in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap (2-1 zege) niet veel wist te scoren.

“We spelen al het hele jaar om zoveel mogelijk te scoren. Daarom zie je dat wij heel vaak scoren in het laatste kwartier, of in de extra tijd. Dat is de manier hoe ik wil voetballen, dat het publiek niet eerder naar huis gaat. Ze moeten blijven zitten, in de wetenschap dat er altijd nog wat kan gebeuren”, zo antwoordt de oefenmeester van PSV op de vraag of hij het lekker vindt dat het afgelopen week niet zoveel over het doelsaldo van zijn ploeg ging.

Tegen ADO heeft Van Bommel ervoor gekozen om Luuk de Jong als aanvallende middenvelder te posteren, waardoor Donyell Malen een basisplaats heeft. “Ik denk dat we daarmee de meeste kans maken om te winnen. Er verandert niet veel, alleen een andere invulling van de poppetjes. Natuurlijk heb ik er over nagedacht, maar er verandert niks aan onze principes. Je zet alleen mensen met spelers met andere kwaliteiten op bepaalde plekken. Daardoor ga je anders voetballen.”