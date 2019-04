NAC Breda mist grote kansen en gaat onderuit bij Fortuna Sittard

Fortuna Sittard heeft een belangrijke stap richting handhaving in de Eredivisie gezet. Het team van René Eijer won in eigen huis met 2-1 van hekkensluiter NAC Breda en heeft nu een voorsprong van zeven punten op de rode streep, met nog drie speeldagen te gaan. Voor NAC zijn de Keuken Kampioen Play-Offs inmiddels het hoogst haalbare. De achterstand op De Graafschap en Excelsior bedraagt respectievelijk vier en vijf punten.

Het was allesbehalve een hoogstaande eerste helft in Sittard. De teams van Eijer en Ruud Brood begonnen voorzichtig aan de wedstrijd en deden er alles aan om geen balverlies te lijden. Na ruim een kwartier spelen schreef Mark Diemers het eerste schot van het duel achter zijn naam. Benjamin van Leer zag de bal ruim over gaan. Luttele minuten later volgde het antwoord van NAC: een kopbal van Menno Koch na een vrije trap ging over.

Het spektakel was ver te zoeken, maar Fortuna was in de 24e minuut toch dicht bij de 1-0. Diemers kapte op de achterlijn zijn tegenstander uit en schoot vervolgens uit een moeilijke hoek de bal via Van Leer tegen de lat. Zes minuten later kwam hij alsnog aan zijn doelpunt. Erik Palmer-Brown beging een onnodige overtreding op Lazaros Lamprou, waarna Pol van Boekel naar de stip wees. Diemers faalde niet en vierde feest met de fans: 1-0.

Fortuna had ook na rust de bal, creëerde aanvankelijk vrijwel niets, terwijl NAC machteloos toekeek. Toch had het team van Brood aan zichzelf te wijten dat men als verliezer van het veld stapte. Mitchell te Vrede stond na een hoekschop vrij bij de tweede paal, maar raakte het leer verkeerd. De aanvaller kreeg niet veel later de kans om zich te revancheren, maar door een beroerde aanname was de mogelijkheid snel verkeken.

Ook Giovanni Korte liet na NAC terug in de wedstrijd te helpen. De aanvaller stond twintig minuten voor tijd nét geen buitenspel, ging alleen op Alexei Koselev af, maar stuitte op de keeper. Koselev hield daarna ook Luka Ilic van het scoren af. Tien minuten voor het einde gooide Diemers de veel leukere tweede helft in het slot. Van Leer had geen antwoord op een schitterend schot vanaf de rand van het strafschopgebied: 2-0. In de extra tijd kwam Te Vrede alsnog tot scoren, maar een nederlaag kon niet meer worden voorkomen.