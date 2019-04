Manchester United verliest CL-ticket uit zicht na pak slaag op Goodison Park

Everton heeft Manchester United zondagmiddag getrakteerd op een ongenadig hard pak slaag. The Toffees waren in eigen stadion met 4-0 te sterk voor the Red Devils, die geen enkel moment aanspraak maakten op een goed resultaat. Door de nederlaag dreigt een plek in de top vier, en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League, uit zicht te verdwijnen.

Manchester United werd midweeks door Barcelona uit de Champions League geknikkerd en moest op Goodison Park eigenlijk winnen om zicht te houden op een ticket voor het miljardenbal. De achterstand op nummer vier Arsenal, dat later op de zondag nog in actie komt tegen Crystal Palace, bedroeg voorafgaand aan het treffen met Everton twee punten. Manager Ole Gunnar Solskjaer had zijn elftal op drie plaatsen gewijzigd ten opzichte van het met 3-0 verloren uitduel met Barcelona: Diogo Dalot speelde op de plaats van Ashley Young, Nemanja Matic verving Scott McTominay en Romelu Lukaku kreeg de voorkeur boven Jesse Lingard.

The Red Devils kenden een belabberde start in Liverpool, want al na dertien minuten stond de openingstreffer op het scorebord. Een verre inworp van Lucas Digne werd doorgekopt door Dominic Calvert-Lewin, waardoor de bal terechtkwam bij Richarlison. De Braziliaanse aanvaller werkte het leer met een halve omhaal op fraaie wijze tegen de touwen. Een kwartier later wist de thuisploeg de score te verdubbelen. Idrissa Gueye veroverde de bal op de eigen helft en bediende Gylfi Sigurdsson, die alle ruimte kreeg om doeltreffend uit te halen: 2-0.

De bezoekers uit Manchester speelden een matige eerste helft en leverden voor rust geen enkel schot op doel. Na tien minuten in de tweede helft kon er een streep door alle aspiraties van Manchester United. Een afgeslagen hoekschop viel voor de voeten van Digne, die United-doelman David De Gea met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied kansloos liet. De vierde Everton-treffer liet vervolgens niet lang op zich wachten. Sigurdsson bracht de ingevallen Theo Walcott oog-in-oog met De Gea. De aanvaller had kunnen afleggen op Calvert-Lewin, maar bracht de stand zelf op 4-0.

In de slotfase deelde Manchester United in aanvallend opzicht nog wat speldenprikjes uit, maar een eretreffer leverde dit niet meer op. De formatie van Solskjaer moet nu afwachten wat concurrenten Arsenal en Chelsea doen, maar de achterstand op de top vier dreigt op te lopen. Voor Manchester United wachten nu twee loodzware thuiswedstrijden, tegen Manchester City (woensdag) en Chelsea (zondag). Everton is na de zege op Manchester United de nummer zeven van de Premier League.