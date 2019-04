Van Bommel gooit middenveld opnieuw om voor thuiswedstrijd tegen ADO

Mark van Bommel heeft voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag een basisplaats ingeruimd voor Donyell Malen. De twintigjarige aanvaller speelt als spits, waardoor Luuk de Jong als aanvallende middenvelder zal acteren. Michal Sadílek heeft voor de tweede keer op rij een basisplaats als controlerende middenvelder, wat andermaal ten koste gaat van Jorrit Hendrix.

De negentienjarige Tsjechische middenvelder vormt samen met Pablo Rosario het controlerende blok op het middenvelder. Achterin kiest Van Bommel voor zijn gebruikelijke namen, met Jeroen Zoet, Denzel Dumfries, Daniel Schwaab, Nick Viergever en Angeliño. Steven Bergwijn vormt samen met Malen en Hirving Lozano de voorste linie van de Eindhovenaren.

De Jong is tegen ADO voor de eerste keer dit seizoen de aanvallende middenvelder in het elftal van PSV. Van Bommel is op die positie nog een beetje zoekende, want de afgelopen weken speelden onder meer Gastón Pereiro en Mohammed Ihattaren op die positie. In de uitwedstrijd tegen Ajax (3-1 nederlaag) koos de oefenmeester voor Hendrix als derde middenvelder, maar hij zit zondagmiddag voor de tweede week op rij op de reservebank.

PSV zag koploper Ajax zaterdagavond al met 0-1 winnen van FC Groningen en heeft zo een zege nodig om in punten gelijk te komen met de Amsterdammers. Voor de ontmoeting met ADO Den Haag kan Van Bommel beschikken over een volledig fitte selectie. Zijn collega Alfons Groenendijk kan daarentegen geen beroep doen op de geschorste Tom Beugelsdijk, terwijl Giovanni Troupée geblesseerd is.