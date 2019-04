Excelsior doorbreekt eindelijk negatieve reeks en houdt hoop

Excelsior heeft zondag een punt weten te pakken. De ploeg van Ricardo Moniz speelde zondag in eigen huis gelijk tegen Willem II (1-1), waardoor Excelsior na een reeks van zeven nederlagen weer een punt kan bijschrijven. De Rotterdammers stijgen zodoende naar de zestiende plek, terwijl nummer acht Willem II ook nog mag blijven hopen op de play-offs voor Europees voetbal. Door de remise zijn sc Heerenveen en VVV-Venlo definitief zeker van lijfsbehoud.

Na een aarzelend begin kwam de wedstrijd na tien minuten los. De poging van Ryan Koolwijk vloog over het doel van keeper Michael Woud, terwijl Marious Vrousai aan de andere kant van het veld doelman Alessandro Damen niet kon passeren. Na ruim een kwartier spelen brak Renato Tapia de ban. De van Feyenoord gehuurde middenvelder loste van ruim twintig meter een hard schot die via de binnenkant van de paal de openingstreffer opleverde: 0-1.

Alexander Isak had op het halfuur de kans de voorsprong te verdubbelen, maar de Zweedse aanvaller moest zijn meerdere erkennen in Damen. Twee minuten later was Ali Messaoud gevaarlijk namens Excelsior. De aanvaller snelde naar het vijandelijke doel, maar kon Woud niet verschalken. Na de onderbreking bleven de Kralingers dominant, maar tot veel kansen kwam de thuisploeg niet. Willem II wachtte rustig af en loerde op de counter.

Waar Woud redding bracht op een inzet van Marcus Edwards, wist Tapia met wederom een sterk schot dit keer geen doel te treffen door ingrijpen van Damen. Mounir El Hamdaoui leek zijn ploeg twintig minuten voor tijd alsnog op 1-1 te zetten, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Excelsior bleef naarstig zoeken naar de gelijkmaker, maar Willem II leek stand te houden. Vlak voor tijd leken de bezoekers ook nog een strafschop te krijgen door een handsbal van Hervé Matthys, maar de VAR greep in. In blessuretijd was het El Hamdaoui die zijn ploeg alsnog het verdiende punt schonk: 1-1.