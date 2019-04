Vakcollega verheugd met komst Frenkie de Jong: ‘Een spectaculaire speler’

Sergio Busquets speelt al zijn hele profcarrière bij Barcelona en geniet nog altijd bij de grootmacht. De dertigjarige middenvelder nadert langzaam het einde van zijn loopbaan, waardoor hij ook al nadenkt over een scenario waarbij hij Barcelona moet verlaten. De Spaans international sluit bijvoorbeeld een transfer naar de Verenigde Staten niet uit.

“Natuurlijk kan ik de toekomst niet voorspellen, maar ik ben een fan van de VS. Het voetbal is daar ook aan een opmars bezig”, zegt de middenvelder in gesprek met Sports Illustrated. “Het format van de play-offs van de Major League Soccer is heel anders dan dat wij gewend zijn, dus dat wekt ook wel nieuwsgierigheid bij mij op", aldus de routinier.

Busquets hoopt echter nog een tijdje actief te zijn bij Barcelona, waar hij vanaf volgend seizoen gezelschap krijgt van Frenkie de Jong. De middenvelder ruilt voor maximaal 86 miljoen euro Ajax in voor een dienstverband bij de Spaanse topclub. Busquets is onder de indruk van de kwaliteiten van de 21-jarige Oranje-international.

“Hij is een spectaculaire speler. Er zijn niet veel spelers van zijn leeftijd die al zoveel balcontrole hebben en zo beweeglijk zijn. En aangezien hij afkomstig is van Ajax, een club die dezelfde filosofie aanhangt als Barcelona, beschikt hij over alle fundamentele kwaliteiten om hier succesvol te zijn”, besluit Busquets, die nog tot medio 2023 vastligt in het Camp Nou.