‘Die is bezeten van Feyenoord, die zit denk ik te huilen thuis’

Feyenoord wist zaterdagavond een overwinning te boeken op AZ (2-1), waardoor de Rotterdammers bijna zeker zijn van de derde plek in de Eredivisie. Giovanni van Bronckhorst had besloten dat Jordy Clasie na zijn slechte gedrag tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-1) vorige week geen tweede aanvoerder meer te laten zijn, iets waar Willem van Hanegem weinig van begrijpt.

Clasie maakte misbaar toen hij bij het duel met Heracles naar de kant werd gehaald, wat tot een sanctie van zijn trainer leidde. Van Hanegem, die het spel van Feyenoord dit seizoen enorm vindt tegenvallen, kan de maatregel van Van Bronckhorst niet echt begrijpen. De Kromme erkent dat het gedrag van Clasie niet goed was, maar vraagt om begrip.

"Echt verschrikkelijk, ik viel van mijn stoel", zo laat de oud-voetballer zondagochtend weten bij De Tafel van Kees van FOX Sports. "Dit zijn gekke dingen, met nog een aantal wedstrijden te spelen. Oké, hij heeft het niet goed gedaan, maar je kan je ook afvragen: waarom is zo'n ventje, die helemaal bezeten is van die club... Die zit denk ik te huilen thuis.”

“Ik let op spelers en dan zie ik toch dat hij met zijn ziel onder zijn arm loopt, of niet?”, vervolgt de voetballegende. “Ja, hij speelde niet goed, maar dat is toch ook de reden dat hij zo reageert? Hij reageert normaal niet zo. Dan krijgt hij een boete en dan een paar dagen daarna gaan ze dan de band afpakken”, zo stelt Van Hanegem verbaasd.