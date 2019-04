Miljoenendeal heel dichtbij voor FC Groningen: ‘We gaan voor het maximale’

Ludovit Reis staat in de nadrukkelijke belangstelling van Barcelona. De achttienjarige middenvelder van FC Groningen, die bij de Catalaanse grootmacht in eerste instantie het tweede elftal moet versterken, gaat echter niet voor een schijntje verkassen, zo verzekert algemeen directeur Hans Nijland zondagochtend.

“We zijn benaderd door een tussenpersoon die meldde dat een delegatie van Barcelona op bezoek zou komen", stelt Nijland bij De Tafel van Kees van FOX Sports. "Dat vond ik bijzonder. We hebben met die delegatie serieus gesproken over Reis en ook al een tweede gesprek mee gehad”, zo laat de sportbestuurder weten.

“We zijn er nog niet uit, maar we houden er serieus rekening mee dat hij naar Barcelona vertrekt”, aldus Nijland, die niet wil zeggen hoeveel geld de club van Barcelona wil ontvangen. Tafelgenoot Hans Kraay junior stelt dat FC Groningen zes miljoen euro verlangt. "Je moet tijdens onderhandelingen nooit bedragen noemen”, reageert Nijland.

“We gaan proberen om het maximale eruit te halen. De insteek is dat hij gehaald wordt voor Barcelona B. Er is hem een opleidingstraject voorgespiegeld. In de voorbereiding traint hij mee bij de eerste selectie”, aldus Nijland over Reis, die vooral als jeugdinternational indruk wist te maken op Barcelona. De middenvelder ligt nog tot medio 2021 vast in Groningen.