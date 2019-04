Balotelli niet onder de indruk van record Ronaldo, superster bezoekt Salt Bae

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Besiktas-sterspeler Ricardo Quaresma bracht afgelopen weekend een bezoek aan een van de beroemde Nusr-Et restaurants van Nusret Gökçe, beter bekend als Salt Bae (swipe naar rechts!).

Juventus stelde afgelopen weekend de achtste landstitel op rij in de Serie A veilig. Dat leidde tot feestelijke taferelen in de kleedkamer van La Vecchia Signora (swipe naar rechts!).

Cristiano Ronaldo werd de eerste speler in de historie die landstitels heeft gewonnen in de Premier League (Manchester United), LaLiga (Real Madrid) en de Serie A (Juventus), maar daar toonde Mario Balotelli - die kampioen van Engeland werd met Manchester City en meermaals de Italiaanse landstitel won met Internazionale - zich niet van onder de indruk.

Tal van topvoetballers brachten het paasweekend door met familie en andere geliefden.

Pierre van Hooijdonk genoot met vrienden op het terras in Breda van het mooie weer.

Voor Jack Wilshere was het ook een heugelijk weekend. De Engelse middenvelder miste dit seizoen door blessureleed in alle competities al dertig wedstrijden voor West Ham United, maar afgelopen weekend mocht hij tegen Leicester City weer eens opdraven. West Ham moest na de rentree van Wilshere nog wel de 2-2 incasseren, maar de ex-speler van Arsenal is vooral blij weer fit te zijn.

Leroy Fer speelde zijn laatste wedstrijd voor Swansea City vanwege blessureleed op 29 januari, maar de voormalig Feyenoorder probeert positief te blijven. Met zijn drip is in elk geval weinig mis.

Kenny Tete houdt zijn circle small. De rechtsback speelde afgelopen vrijdag negentig minuten in de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd van Olympique Lyon tegen Angers.

Wayne Rooney is dol op zijn partner Coleen en laat de Britse brunette reelmatig passeren op Instagram.

Edgar Davids was afgelopen weekend te gast bij Bayern München. De oud-middenvelder van onder meer het Nederlands elftal zag de Duitse recordkampioen op eigen veld met 1-0 winnen van Werder Bremen en ging na afloop op de foto met Renato Sanches en Jérôme Boateng, die Davids zelfs omschreef als een ‘legend’.

We blijven even bij Bayern München, want Franck Ribéry deelde zaterdagavond via Instagram een zeldzame foto uit zijn privéleven. De Fransman poseert samen met zijn dochter Hizya. De familie Ribéry heeft het goed, zo benadrukt Franck.

Ook Steven Pienaar bracht tijd door met zijn kroost. De Zuid-Afrikaan zwaaide vorig jaar af als profvoetballer, maar oogt nog altijd superfit.