Nicolás Tagliafico zorgt voor discussie: ‘Ik had niet ingegrepen, absoluut niet’

Bas Nijhuis begrijpt de verwarring inzake de VAR en het wel of niet ingrijpen bij een vermeende handsbal. Nicolás Tagliafico toucheerde zaterdagavond in de slotfase bij de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Groningen (0-1) de bal met de arm. Nijhuis laat zondag bij FOX Sports weten dat hij als VAR niet had ingegrepen.

“Hetzelfde als bij Daley Blind in de wedstrijd tegen Juventus”, begint de scheidsrechter bij De Tafel van Kees, die het tafereel vervolgens uitbeeldt. “Hij heeft de hand hier hangen en de bal komt er tegenaan. Ja, wat moet je dan? Is het hands? Is het opzet? Hier (bij de situatie van Tagliafico, red.) zie je dat hij van een korte afstand wegdraait.”

“Hij heeft zijn hand hier en de bal komt er naartoe. Of ik geen penalty had gegeven? Ik had niet ingegrepen als VAR, absoluut niet.” Dennis Higler, de dienstdoende arbiter bij het duel tussen FC Groningen en Ajax, stelde ook dat het geen strafbaar hands was. "Ik zie dat de bal half op de borst stuit en ook de bovenarm van Tagliafico raakt, maar de arm is in een natuurlijke houding."

“Voor mij was het dus absoluut geen strafbaar hands", aldus Higler. "Jan-Joost (van Gangelen. red.) zei in de studio al dat vijf van de tien scheidsrechters hier wel een penalty voor geven. Ik snap best dat mensen zeggen dat de bal op de stip kon. Als de bal tegen de onderarm komt, waarbij de arm verder van het lichaam is, dan wordt het eerder strafbaar. Maar nu kwam de bal via de borst tegen de bovenarm, die in een natuurlijke houding was. Hij kan zijn arm er niet afhakken.”