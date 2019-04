De Boer doet beklag na mokerslag: ‘Vanaf de eerste seconde, ongelooflijk’

Frank de Boer baalt van het nieuwe puntverlies van Atlanta United. De regerend landskampioen verloor zaterdag met 1-2 van FC Dallas, waardoor de ploeg van de Nederlandse trainer onderin de ranglijst blijft steken. Op de clubsite erkent de oefenmeester teleurgesteld te zijn in het verlies in eigen huis.

“Ik herinnerde mijn spelers eraan dat we vooruitgang willen zien. Dat hebben we gedaan tegen New Engeland Revolution (0-2 winst, red.). Natuurlijk wil je de drie punten als je progressie boekt, maar vandaag gebeurde dat helaas niet”, zo laat De Boer weten. De ploeg staat nu tiende in de Eastern Conference en houdt alleen New York City FC en New Engeland Revolution onder zich.

“Ik heb de selectie na de wedstrijd verteld dat ik niet meer van ze kan verwachten, behalve dan dat ze de nul moeten houden. We hebben veel kansen gecreëerd en gedomineerd. Als we zo in de komende 30 wedstrijden spelen, dan winnen we er 28”, aldus De Boer, die onder meer doelt op de missers van Atlanta, dat in totaal 70 procent balbezit had en tot 22 doelpogingen kwam.

De Boer baalde van het tijdrekken van de tegenstander. “Vanaf de eerste seconde, ongelooflijk. Ik heb tegen de scheidsrechter gezegd dat hij goed heeft gefloten, maar dat hij eerder had moeten optreden tegen dit tijdrekken, zeker dat van hun keeper. Het was iedere keer bijna een minuut. Als hij in de dertigste minuut geel had gehad, was dat anders geweest. Dit helpt het voetbal niet.”