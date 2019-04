‘FC Emmen denkt aan jeugdproduct van Ajax als opvolger Scherpen’

Xavier Mous geniet interesse van FC Emmen, zo meldt Voetbal International zondag. Volgens het weekblad wordt de doelman van SC Cambuur ‘intensief’ gevolgd door de Emmenaren. De verwachting is dat eerste doelman Kjell Scherpen bezig is aan zijn laatste weken bij FC Emmen, in afwachting van een transfer naar Ajax.

Dick Lukkien, trainer van FC Emmen, was vrijdagavond aanwezig bij het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen FC Eindhoven en Cambuur (2-2) om de verrichtingen van Mous gade te slaan. De 23-jarige doelman is naar verluidt niet de enige kandidaat bij FC Emmen, maar het lijkt erop dat hij de beste papieren heeft.

Mous was tussen 2005 en 2016 aan Ajax verbonden, maar hij keepte nimmer een officieel duel voor de hoofdmacht. Hij kwam niet verder dan drie optredens voor Jong Ajax in de Eerste Divisie, in 2014/115. Na een verhuur van een seizoen aan TOP Oss tekende hij medio 2016 voor twee jaar bij de Ossenaren, om daarna de overstap naar Cambuur te maken.

Het contract van Mous, een van de weinige lichtpuntjes in een voor Cambuur verder flets seizoen, met de club uit Leeuwarden loopt volgend jaar zomer ten einde. Cambuur staat momenteel twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie.