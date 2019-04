PSV levert ‘wereldprestatie’: ‘Hun materiaal is veertig procent minder’

PSV vervolgt zondag de jacht op de landstitel als men het in eigen huis opneemt tegen ADO Den Haag. Waar de ploeg van Mark van Bommel voor de winterstop bijna alles won, haalt de club de laatste maanden aanzienlijk minder punten. Jeroen Elshoff en Jeroen Grueter zien problemen bij PSV. “Een aantal ploegen heeft een manier gevonden om het PSV van die periode te bestrijden", laat eerstgenoemde commentator weten op de site van de NOS.

“Tegenstanders bouwen het middenveld vast. Behalve de lange bal op spits Luuk de Jong heeft PSV niet veel wapens of individuele klasse om dat te overleven. Concurrent Ajax heeft veel meer variatie”, aldus Elshoff. "Het grote gevaar van PSV kwam voort uit het doordenderen van de backs José Angelino en Denzel Dumfries. Maar dan moeten ze wel de bal krijgen”, vult Grueter aan.

Grueter pleit tegen ADO voor een soort 'bombardement-opstelling'. "Cody Gakpo maakt indruk. Ik zou Steven Bergwijn achter De Jong laten spelen en Gakpo vanaf links. Gakpo heeft namelijk ook een sterk schot en een voorzet. En dan kan Angelino er nog overheen komen." Elshoff ziet dat Gaston Pereiro en Mohammed Ihattaren nog niet echt voldoen op de '10-positie'.

"Pereiro is niet constant genoeg en Ihattaren, wat logisch is voor iemand van zeventien jaar, moet nog stappen zetten." Grueter concludeert dat de huidige nummer twee van de Eredivisie alsnog een goed seizoen draait. "PSV levert gewoon een wereldprestatie dit seizoen, want hun materiaal is veertig procent minder dan dat van Ajax."