‘Roberto Carlos van Feyenoord’ geniet: ‘In de jeugd maakte ik ze wel vaker zo’

Tyrell Malacia heeft goed naar Giovanni van Bronckhorst gekeken. De linksback van Feyenoord maakte zaterdagavond in de belangrijke thuiswedstrijd van de nummer drie tegen nummer vier AZ (2-1) een doelpunt dat wel een beetje deed denken aan de treffer van de oefenmeester in de halve finale van het WK in 2010, tegen Uruguay.

“De trainer zei gelijk na de wedstrijd: hij leek wel op die van mij. In de jeugd heb ik ze wel vaker zo gemaakt, met buitenkantje links”, vertelde Malacia in gesprek met het ANP over zijn doelpunt. Hij kreeg de bal van Tonny Vilhena en knalde het leer met de buitenkant van zijn voet langs doelman Marco Bizot. “Bij zulke ballen moet je niet nadenken, alleen zorgen dat je hem goed raakt. Ik zag de hoek openliggen.”

Het deed teamgenoot Robin van Persie denken aan de schoten waar Roberto Carlos in het verleden patent op had. “Hij raakte de bal met een beetje spin zodat-ie lekker terugdraait, zo het doel in. Het was haast een trekbal, zoals Roberto Carlos dat vaak deed”, vertelde de aanvaller, die voor een glimach bij Malacia zorgde. “Voor de wedstrijd had ik het er al over met Robin. Ik zou iets van hem krijgen als ik drie doelpunten zou maken. Drie in één wedstrijd, ja."

“Helaas maakte ik er maar één. Maar omdat die goal zo mooi was, telt hij misschien wel voor drie en krijg ik toch wat van Robin”, zei Malacia, die niet wilde zeggen wat de inzet van de afspraak was. “Dat houd ik liever voor mezelf.” Met de winst op AZ sloeg Feyenoord een gat van zeven punten met de concurrent om de derde plaats in de Eredivisie.