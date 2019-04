‘Daley Blind zei nog tegen mij tijdens de wedstrijd: ’Je waagt het niet‘’

FC Groningen verloor zaterdagavond nipt met 0-1 van Ajax, waardoor de Amsterdammers goede zaken deden in de strijd om de landstitel. Danny Buijs, trainer van de Trots van het Noorden, baalt van de nederlaag aangezien de ploeg kansen had op een beter resultaat. Buijs had ook gehoopt op een ander optreden van scheidsrechter Dennis Higler.

“Op voorhand weet je dat je als kleine club bij twijfel aan het kortste eind trekt. Het moet echt overtuigend zijn, wil je tegen Ajax, PSV of Feyenoord de beslissing mee krijgen. Maar ik vind ook dat je je als verdediger mannelijker en sterker moet opstellen en als volwassen kerel niet zo snel moet omvallen”, doelt Buijs op de treffer van Klaas-Jan Huntelaar na een duel met Tim Handwerker.

“De nederlaag blijft toch frustrerend want hoewel we te slordig speelden, hebben we tot de laatste minuut kans gemaakt op een gelijkspel. En dat tegen de sterkste ploeg van Nederland”, aldus Buijs, geciteerd door De Telegraaf, die Ajax-huurling Kaj Sierhuis goed vond spelen. “Hij deed er alles aan om een resultaat te boeken tegen Ajax. Ik kan hem niets kwalijk nemen zoveel energie stak hij in de wedstrijd.”

Sierhuis vond dat FC Groningen Ajax goed had bestreden. De aanvaller baalt dat de kansen niet werden afgemaakt. “Daley (Blind, red.) zei nog tegen mij: 'Je waagt het niet.' Natuurlijk maakt hij een grapje, maar ik heb geleerd dat in elk grapje wel een kern van waarheid zit. We hebben deze negentig minuten laten zien dat we geen ontzag hebben”, zegt de aanvaller bij VTBL.