Transfer naar Ajax nog niet definitief: ‘De Telegraaf kan mooi schrijven’

Kjell Scherpen ontkent dat een zomerse transfer naar Ajax in kannen en kruiken is. De Telegraaf berichtte afgelopen week dat alle partijen tot overeenstemming zijn gekomen en dat de doelman van FC Emmen afgelopen week in Amsterdam was voor afrondende gesprekken en een medische keuring. Ajax zou om ‘meerdere redenen’ ervoor hebben gekozen om de bekendmaking van zijn transfer naar de Johan Cruijff ArenA over het seizoen te tillen.

“De Telegraaf kan mooi schrijven, maar goed, er is nog niets getekend. Ik houd op de focus op De Graafschap”, ontkende Scherpen zaterdagavond na de 2-0 zege op FC Utrecht bij FOX Sports de berichtgeving, daarbij verwijzend naar de eerstvolgende competitiewedstrijd van FC Emmen. Ajax wil naar verluidt in verband met het eigen drukke schema en de belangen van FC Emmen in de Eredivisie nog niet naar buiten treden met het nieuws.

De komst van Scherpen ligt bovendien gevoelig bij een deel van de fans van Ajax, in verband met enkele berichten van de doelman op sociale media toen hij elf jaar was. De Amsterdamse club zou derhalve ervoor hebben gekozen om de focus op het slot van het seizoen niet te verstoren. De ploeg van Erik ten Hag kan het seizoen in de praktijk nog met de treble afsluiten.

Het is nog onduidelijk hoe het keepersgilde van Ajax komend seizoen eruit zal zien. Van André Onana is in ieder geval bekend dat hij nog een jaar blijft. Mogelijk blijft Scherpen nog een seizoen bij FC Emmen, op huurbasis, indien de ploeg van Dick Lukkien zich in de Eredivisie handhaaft. “Van alles is mogelijk, maar dat gaan we allemaal zien”, hield de doelman zich op de vlakte. “We moeten niets uitsluiten.”