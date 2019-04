Bryan Linssen verklapt ‘kopgeheim’: ‘Dan kom ik nog paar centimeter hoger’

Bryan Linssen verbaasde ook zichzelf met drie treffers in de door Vitesse met 4-1 van PEC Zwolle gewonnen wedstrijd. De spits en aanvoerder scoorde zaterdagavond steeds op vrijwel identieke wijze. Martin Ödegaard nam de corner en Linssen troefde de Zwolse verdediging af in de lucht. “Bizar, ik heb wel vaker met een kopbal gescoord maar niet drie keer”, erkende de aanvaller na afloop van het duel in GelreDome, in gesprek met FOX Sports.

Vitesse leek een lastige avond tegemoet te gaan na een rode kaart in de 27e minuut voor Alexander Büttner. Maar de wisselwerking tussen Ödegaard en Linssen zorgde voor de ruime zege. De eerste goal van Linssen was overigens met zijn schouder. “We zijn op de training veel bezig met voorzetten. Het is een kwestie van timing”, legde Linssen ‘het geheim’ uit. “Ik ben eigenlijk de kleinste van het veld en dan lukt het gewoon drie keer om te scoren op deze wijze."

“Ik spring eerder, waardoor de tegenstander tegen mij aan springt en niet omhoogkomt. Daardoor krijg ik nog een laatste zetje, waardoor ik nog een paar centimeter hoger kom. Veel mensen zullen zeggen dan misschien dat ik een overtreding maak, maar ik denk dat ik dan gewoon slimmer ben, omdat ik eerder spring”, stelde Linssen. “Dan kun je lichaamscontact niet vermijden, ik kan mijn armen nergens anders laten.”

Linssen werd de eerste speler die drie keer scoorde op aangeven van dezelfde teamgenoot, Ödegaard, in een Eredivisie-duel sinds Zakaria Bakkali voor PSV op 10 augustus 2013 (driemaal Jürgen Locadia), zo vond Opta uit. Ödegaard werd de eerste Vitesse-speler met drie assists in een Eredivisie-duel sinds Matthew Amoah in oktober 2005 (tegen RBC Roosendaal).

Bram van Polen was degene die Linssen moest dekken bij corners. “De trainer ging even los en ik heb mijn excuses aangeboden”, vertelde de captain van PEC in gesprek met RTV Oost. “Deze nederlaag kun je volledig op mijn conto schrijven. Dan moet je maar resultaat halen dat je een keer 1-1 speelt tegen tien man. We waren aan de bal de tweede helft wel heel matig. Maar als je drie goals zo weggeeft eigenlijk, dan mag je mij daar verantwoordelijk voor maken.”