Groot vraagteken rondom afscheid van Van Persie na besluit van KNVB

Robin van Persie werd zaterdag de matchwinner voor Feyenoord in de belangrijke competitiewedstrijd tegen AZ (2-1). Met zijn doelpunt, halverwege de tweede helft, stelde de routinier de derde plek min of meer veilig voor zijn ploeg. Hoewel Van Persie de derde plaats 'geen felicitatie' waard vindt, staat hij na afloop met een glimlach voor de camera van FOX Sports.

"Ik ben vaak derde geworden hoor, iets te vaak in mijn carrière", knipoogt Van Persie na de suggestie van Hans Kraay junior dat hij in zijn loopbaan niet vaak gefeliciteerd zal zijn geweest met een derde plaats. "Dat is niet echt een felicitatie waard, denk ik, maar het was in onze situatie het maximaal haalbare." Bij rust leidde AZ nog met 0-1, ondanks dat Feyenoord geen slechte eerste helft speelde. "We kregen een aantal mogelijkheden en ikzelf ook. Als dat doelpunt valt, zou je met een ander gevoel de rust in gaan."

Toch slaagde de ploeg van Giovanni van Bronckhorst erin om de achterstand na rust om te draaien. De 1-1 kwam voort uit een heerlijke poeier van Tyrell Malacia. Van Persie keek zijn ogen uit. "Het is geen toeval meer. Tegen VVV-Venlo schoot hij de bal al fantastisch in de bovenhoek en nu doet hij het weer. Een trekbal, bijna, zoals Roberto Carlos deed", vertelt hij trots. Zelf scoorde hij vervolgens van dichtbij na een fijne voetbeweging. "Ik kreeg fantastische bal van Jer (Jeremiah St. Juste, red.). Ik besloot om 'm met de buitenkant links te nemen. Het was een moeilijk contactmoment, maar het ging goed."

De fysieke ongemakken begonnen in de slotfase op te spelen bij de aanvoerder, zo geeft hij toe. "In de laatste fase van de wedstrijd was het weer afzien, maar ik klaag er niet over. Dat hoort bij topsport", benadrukt Van Persie. "Soms speel je op het randje en soms ga je eroverheen. Het is voor iedereen keihard werken. Iedereen rent tussen de tien en twaalf kilometer in zo'n wedstrijd. Dat is gewoon pittig." Het was een van de redenen dat Van Persie besloot om na dit seizoen te stoppen, maar het is nog onzeker wanneer zijn afscheidsduel is. Hans Kraay junior stelt voor dat hij in de voorlaatste wedstrijd, thuis tegen ADO Den Haag, afscheid neemt. Daarna wacht nog een uitduel met Fortuna Sittard, omdat de KNVB speelrondes 33 en 34 heeft omgedraaid.

Zelf wil Van Persie nog niet zeggen of hij afscheid wil nemen in De Kuip of in Sittard. Analist Gertjan Verbeek vindt het in dat kader jammer dat het duel met Fortuna is verzet. "Afscheid nemen in De Kuip is het mooiste wat er is: een paar minuten voor tijd naar de kant en toegezonden worden door al die oer-Feyenoorders... Dat kan nu ook wel, maar dan heb je daarna nog een wedstrijd in Sittard. Het is een liefhebber, dus ik denk dat hij die wedstrijd dan ook wil spelen. Hij beseft dan dat hij het nog één keer kan laten zien en tegen Fortuna kan hij misschien ook een doelpuntje meepikken. Zo eigengereid en eerzuchtig is hij natuurlijk wel."