Gouden wissels leiden VVV-Venlo naar ruime zege op De Graafschap

VVV-Venlo is bijna zeker van nog een jaar Eredivisie. Het team van Maurice Steijn maakte zaterdagavond een einde aan een serie van drie thuisnederlagen op rij en versloeg concurrent De Graafschap met 4-1. Door de overwinning komen de Venlonaren voorlopig op een elfde plaats te staan en heeft men, met nog drie speeldagen te gaan, elf punten voorsprong op de rode streep. Excelsior speelt zondag echter nog tegen Willem II en bij winst van de Rotterdammers moet VVV nog geduld betrachten.

De Graafschap kende een bliksemstart in Noord-Limburg: na iets meer dan een minuut spelen knalde Furdjel Narsingh raak. De aanvaller kreeg de bal mee van een speler van VVV en versloeg Lars Unnerstall: 0-1. De Graafschap had in de eerste 20 à 25 een licht overwicht en liet bij vlagen goed voetbal zien. Naarmate het rustsignaal in zicht kwam, liet de ploeg van Steijn zich echter ook wat meer gelden en koos de trainer voor een vroege en tactische wissel.

Steijn haalde Damian van Bruggen naar de kant en opteerde voor de entree van Ralf Seuntjens. Het was de invaller die luttele minuten later de 1-1 op het scorebord zette. Hij kreeg de bal terug en haalde vanaf een meter of acht fors uit. VVV was op slag van rust nog dicht bij de 2-1, maar de in de twintigste minuut voor Josimar Lima ingevalle Christian Kum kopte de bal na een corner in de handen van Nigel Bertrams.

Steijn koos ervoor om Evert Linthorst in de rust te wisselen, ten faveure van Jay-Roy Grot, en zag hoe zijn team het duel in de tweede helft naar zich toetrok. In de eerste tien minuten van de tweede helft kon het duel nog alle kanten op, maar in de 55e minuut was het raak. Na een doelpoging van Nils Röseler gaf Peniel Mlapa de bal het beslissende zetje: 2-1. Twee minuten later was Grot degene die een heerlijke aanval van VVV doeltreffend afrondde: 3-1. Moreno Rutten bepaalde met zijn eerste van het seizoen de eindstand.

De Graafschap hoopt dat Excelsior en NAC Breda zondag eveneens zullen verliezen. De achterstand op Fortuna Sittard, de nieuwe nummer vijftien, bedraagt vijf punten. Maar de Limburgers komen zondag nog in actie tegen de Bredase hekkensluiter.