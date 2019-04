FC Groningen ‘toonde totaal geen respect voor Ajax’: ‘Ze prikten ons steeds’

Ajax had het zaterdagavond bijzonder moeilijk op bezoek bij FC Groningen, maar trok door een laat doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar uiteindelijk toch aan het langste eind: 0-1. De Amsterdammers werden op het veld flink aangepakt door de thuisploeg, zo benadrukt Dusan Tadic na afloop.

Tadic keerde voor even terug in het hoge noorden, daar hij tussen 2010 en 2012 twee seizoenen onder contract stond bij Groningen. De Servische aanvaller is verbolgen over de behandeling die de Ajacieden kregen van de spelers van Groningen. "Als de bal aan de ene kant van het veld was, dan prikten ze ons steeds", klaagt hij in gesprek met RTV Noord.

"Prima dat ze een duel aangaan, maar dit is heel naar om mee te maken", vervolgt Tadic. "Ze tonen totaal geen respect voor Ajax en gingen steeds huilen bij de scheidsrechter als ze dachten dat de scheids verkeerd floot." Arbiter Dennis Higler deelde in totaal zeven gele kaarten uit, waarvan twee aan matchwinner Huntelaar.

"Groningen-uit is altijd heel lastig. Er is altijd strijd en dat zag je ook wel in de statistieken, aan de kaarten. Het was echt een strijdwedstrijd", vertelt ploeggenoot Joël Veltman in gesprek met AT5. Veltman erkent dat de ontlading na het laatste fluitsignaal groot was bij Ajax, dat nu drie punten los aan kop staat in de Eredivisie. "Dat was super, ik zag Donny (Van de Beek, red.) op z'n knieën... Het voelde een beetje als een Europese wedstrijd. Je weet in welke fase je zit, nog drie wedstrijden nu. Vandaar de ontlading."