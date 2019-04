Scorende verdedigers helpen Barcelona aan minimale overwinning

Barcelona heeft zaterdag een stap dichter richting prolongatie van de landstitel gezet. Het team van Ernesto Valverde maakte geen fout thuis tegen Real Sociedad: 2-1. De treffers van los Azulgrana in het Camp Nou waren dit keer van ongebruikelijke doelpuntenmakers: Clément Lenglet en Jordi Alba. Door de overwinning blijft de voorsprong van Barcelona op Atlético Madrid negen punten bedragen, met nog vijf speeldagen te gaan.

De eerste helft in het Camp Nou werd gekenmerkt door een laag tempo en een schaars aantal kansen op een openingsdoelpunt. Real Sociedad liet op het middenveld een sterke indruk achter, maar het ontbrak het team van Imanol Aguacil aan diepgang. De bezoekers hadden tot tweemaal toe uitzicht op de 0-1, maar Marc-André ter Stegen keerde een poging van Juanmi van dichtbij en zag daarna hoe Willian José het leer over het doel werkte.

Het eerste gevaar van Barcelona was een vrije trap van Lionel Messi, die de bal na een minuut of 25 rakelings over de lat schoot. Richting de rust liet Luis Suárez zich zien: hij kwam eerst millimeters te kort om een voorzet van Jordi Alba te verzilveren en daarna stuitte hij op Géronimo Rulli. Op het moment dat het eerste bedrijf doelpuntloos leek te eindigen, sloeg Barcelona toe. Na een corner van Ousmane Dembélé kopte Clement raak: 1-0.

Ter Stegen stond vlak na rust de 1-1 van Rubén Pardo in de weg, maar kon niet voorkomen dat de Basken na een uur spelen alsnog de tussenstand nivelleerden. Na een heerlijke pass van Mikel Merino werkte Juanmi goed voor het doel van Ter Stegen. Barcelona sloeg twee minuten later al toe: Rulli had geen antwoord op een precieze inzet van Jordi Alba in de verste hoek. Barcelona domineerde de wedstrijd na de 2-1, terwijl een reactie van Real Sociedad uitbleef. Een derde treffer van de Catalanen bleef echter uit, ondanks mogelijkheden voor Messi, Ivan Rakitic en Arturo Vidal.