Inter is tevreden met uitkomst topper en lijkt doelstelling te gaan halen

De topper in de Serie A tussen Internazionale en AS Roma heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Roma kwam in Milaan op voorsprong via Stephan El Shaarawy, maar Ivan Perisic zorgde in de tweede helft voor een puntendeling: 1-1. Inter blijft derde staan op de ranglijst en heeft nu na 33 wedstrijden 61 punten. AS Roma neemt met 55 punten uit 33 duels een vijfde plek in. Inter zal vermoedelijk het meest tevreden zijn met de remise, daar i Nerazzurri nu nagenoeg zeker lijken van een plekje bij de eerste vier en dus een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

Stefan de Vrij was namens Inter de enige Nederlander die aan de aftrap verscheen in het Giuseppe Meazza; bij AS Roma begon Justin Kluivert op de reservebank en ontbrak Rick Karsdorp vanwege een blessure in de wedstrijdselectie. Roma begon uitstekend aan de wedstrijd en nam na veertien minuten voetballen verdiend de leiding. El Shaarawy werd aan de linkerkant van het veld bereikt door Edin Dzeko, waarna de buitenspeler naar binnentrok en met een fraaie uithaal vanaf ongeveer achttien meter de verre hoek vond: 0-1.

Inter maakte daarna jacht op de gelijkmaker, maar kwam pas in de slotfase van de eerste helft tot enkele gevaarlijke momenten voor het doel van Roma. Een knal van Kwadwo Asamoah scheerde via een verdediger van Roma rakelings naast en uit de hoekschop die volgde lieten Matteo Politano en Matías Vecino goede kansen liggen. Mauro Icardi begon bij Inter overigens op de reservebank; Lautaro Martínez kreeg in de punt van de aanval de voorkeur van trainer Luciano Spalletti.

Icardi maakte negen minuten na de onderbreking als vervanger van Radja Nainggolan alsnog zijn rentree en de Argentijnse spits zag kort erna hoe Perisic Inter op gelijke hoogte bracht. Perisic werd bij de tweede paal op maat bediend door Danilo D'Ambrosio en gaf Antonio Mirante vervolgens het nakijken met het hoofd: 1-1. Martínez was twintig minuten voor tijd dicht bij de 2-1, maar Alessandro Florenzi hinderde de spits voldoende, waardoor diens schot niet op doel belandde. In de slotfase werd er uiteindelijk niet meer gescoord; Kluivert speelde de laatste tien minuten mee bij Roma.