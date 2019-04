Frenkie de Jong woedend op Higler: ‘Hij zei dat ik de bal sneller moest spelen’

Frenkie de Jong heeft na afloop van het uitduel van Ajax met FC Groningen geen goed woord over voor scheidsrechter Dennis Higler De middenvelder ging in de eerste helft meermaals de verbale confrontatie aan met Higler, nadat laatstgenoemde diverse vermeende overtredingen op De Jong onbestraft had gelaten.

Higler weigerde in de eerste helft onder meer te fluiten voor een ogenschijnlijk duidelijke overtreding van Ludovit Reis op De Jong. "De scheidsrechter zei niet voor overtredingen te fluiten omdat hij vond dat ik de bal sneller moest spelen. Ik heb hem gezegd dat hij de regels moet toepassen en niet moet maken”, reageert de middenvelder van Ajax na afloop geïrriteerd, geciteerd door De Telegraaf.

Ajax wist uiteindelijk pas in het laatste kwartier het verschil te maken door een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. "Het was een hele lastige wedstrijd. Wij speelden niet goed, maar als je zo'n wedstrijd dan toch nog wint, is dat wel lekker. Vandaag was het een van onze mindere wedstrijden. Ik denk dat je wel zag dat wij misschien iets van frisheid miste", vertelt De Jong in gesprek met de NOS.

De Jong kwam tegen Groningen regelmatig in de duels terecht. "Ik moet eerlijk zeggen dat mijn lichaam nu wel even wat tikken heeft gehad. Maar we hebben goede mensen om ons heen, dus het moet goedkomen." De Jong erkent tot slot dat Groningen Ajax op flink op huid zat. "Groningen deed dat hartstikke goed, complimenten."