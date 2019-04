Higler bespreekt drie momenten: ‘Die jongen kan zijn arm er niet afhakken’

Scheidsrechter Dennis Higler staat achter de belangrijkste beslissingen die hij zaterdag nam in de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (0-1). Het goedkeuren van het doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar, de latere rode kaart voor de spits en de keuze om een handsbal van Nicolás Tagliafico in de slotfase niet te bestraffen waren volgens Higler allemaal juiste beslissingen.

Huntelaar opende de score met een volley van dichtbij, nadat hij Tim Handwerker aftroefde in een duel. "De verdediger van Groningen komt eerst met zijn arm tegen Huntelaar aan. Er ontstaat een duel en daar wurmt Huntelaar zich uit", legt Higler zijn keuze uit om het doelpunt toe te kennen. Huntelaar vierde de treffer door zijn shirt uit te trekken en kreeg daar een gele kaart voor. Een latere beuk aan Samir Memisevic, waarbij Huntelaar zijn elleboog in diens keel leek te planten, betekende daarna zijn tweede geel.

Analisten Gertjan Verbeek en Ronald de Boer stelden na de wedstrijd dat Huntelaar ook een directe rode kaart had kunnen krijgen voor zijn overtreding. Higler vindt echter van niet. "Ik zou hem nog steeds zijn tweede gele kaart geven. Als wij gevonden hadden dat Huntelaar zijn arm of elleboog als wapen had gebruikt, dan hadden we ook een directe rode kaart kunnen geven", verklaart hij voor de camera van FOX Sports. "Maar we vonden het eerder een duw, of een flinke beuk. Hij doet het onhandig, maar zet zijn arm niet in als wapen."

Tot slot wordt ook de handsbal van Tagliafico onder de loep genomen. De linksback kreeg de bal in het strafschopgebied tegen de arm. "Ik zie dat de bal half op de borst stuit en ook de bovenarm van Tagliafico raakt, maar de arm is in een natuurlijke houding. Voor mij was het dus absoluut geen strafbaar hands", aldus Higler. "Jan-Joost (van Gangelen. red.) zei in de studio al dat vijf van de tien scheidsrechters hier wel een penalty voor geven. Ik snap best dat mensen zeggen dat de bal op de stip kon. Als de bal tegen de onderarm komt, waarbij de arm verder van het lichaam is, dan wordt het eerder strafbaar. Maar nu kwam de bal via de borst tegen de bovenarm, die in een natuurlijke houding was. Hij kan zijn arm er niet afhakken."