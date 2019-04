Ten Hag: ‘Ik heb hem eerst geknuffeld, want ik ben heel blij met hem’

Erik ten Hag is na de zwaarbevochten overwinning van Ajax op FC Groningen blij met Klaas-Jan Huntelaar. Laatstgenoemde maakte als invaller het enige doelpunt van de wedstrijd en hielp de Amsterdammers zo aan drie belangrijke punten in de titelrace. Dat Huntelaar in de slotfase met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld werd gestuurd, is voor Ten Hag van ondergeschikt belang.

"Ik heb hem eerst geknuffeld, want ik ben heel blij met hem. Het doelpunt was een echte 'Huntelaar-goal', met gif", vertelt de trainer van Ajax na afloop voor de camera van FOX Sports. Huntelaar vierde zijn doelpunt door zich te ontdoen van zijn shirt, hetgeen hem op een gele kaart kwam te staan. Even later werd hij opnieuw op de bon geslingerd door scheidsrechter Dennis Higler, na een overtreding op Samir Memisevic.

"In eerste instantie deed hij waar hij voor gekomen was, maar dat tweede moet hij niet doen. Ik vond al dat hij niet zijn shirt uit moet trekken, zeker omdat hij zo ervaren is", vervolgt Ten Hag. "Aan de andere kant tekent het hem ook wel weer. Hij was zo blij en had nog zoveel energie. Je zou niet zeggen dat hij 35 jaar is. Daarvoor is hij hier, al ging hij aan het eind wel iets te ver."

Huntelaar zal door zijn rode kaart het thuisduel van aanstaande dinsdag met Vitesse aan zich voorbij moeten laten gaan vanwege een schorsing. De veteraan werd pas de eerste Ajacied in de geschiedenis die als invaller scoort én met rood van het veld wordt gestuurd.