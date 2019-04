Ronaldo niet van slag door klap van Ajax: ‘Ik blijf duizend procent zeker’

Cristiano Ronaldo schreef zaterdag geschiedenis: de aanvaller van Juventus is de eerste voetballer ooit die landskampioen is geworden in Engeland, Spanje en Italië. Hoewel het feest uitbundig werd gevierd na de beslissende thuiszege op Fiorentina (2-1), zit de uitschakeling door Ajax in de Champions League nog vers in het geheugen. Voor Ronaldo is het echter geen reden om te vertrekken.

De Italiaanse kranten schreven deze week massaal over de onvrede die zou heersen bij Ronaldo na de eliminatie in het miljardenbal. Ze gaan ervan uit dat de Portugees zijn tot medio 2022 doorlopende contract niet zal uitdienen, maar een vertrek is volgens Ronaldo komende zomer volledig uitgesloten. "Ik blijf duizend procent zeker bij Juventus. Het was een heel goed seizoen en ik heb me goed aangepast aan Italië", zegt hij na het winnen van de titel.

"We hebben zowel de Supercoppa als de landstitel gewonnen en dat bereik je niet zomaar. Na mijn landstitels in Engeland en Spanje kan ik nu ook zeggen dat ik kampioen in Italië ben geworden. Dat was belangrijk voor me en ik ben blij dat het is gelukt", jubelt CR7 in gesprek met DAZN. "Het was een succesvol jaar. Je kunt niet altijd winnen. We hadden graag meer willen laten zien, maar uiteindelijk kan de Champions League maar door één club worden gewonnen."

"Volgend jaar beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. De fans willen het allemaal en wij ook", zegt Ronaldo over de eindzege in de Champions League. Juventus verzamelde dit seizoen 87 punten in de Serie A; nummer twee Napoli heeft er 67 en kan de koploper definitief niet meer inhalen. Juventus is de eerste club uit de grote vijf competities die acht opeenvolgende seizoenen kampioen in eigen land is geworden.