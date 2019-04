Vitesse gaat tekeer tegen PEC ondanks vroege rode kaart Alexander Büttner

Vitesse heeft zaterdagavond optimaal geprofiteerd van de eerdere nederlaag van FC Utrecht bij FC Emmen (2-0). Het team van Leonid Slutsky zegevierde in eigen huis over PEC Zwolle, ondanks een rode kaart voor Alexander Büttner in de 27e minuut, en neemt de zesde plaats in de Eredivisie nu op doelsaldo over van de Domstedelingen: 4-1. Bryan Linssen was belangrijk met een hattrick aan identieke treffers; drie keer een kopbal uit een corner.

Vitesse had slechts negen minuten nodig om aan de leiding te gaan. Linssen kopte de bal binnen uit een hoekschop van Martin Ödegaard en zette het team van Slutsky op 1-0. De toeschouwers in GelreDome zagen een minuut later bijna de 2-0 op het scorebord verschijnen. Na een goede aanval kwam de bal via Ödegaard terecht bij Vyacheslav Karavaev, die het leer in het zijnet mikte.

PEC kreeg de eerste kans na een minuut of negentien: Gustavo Hamer mikte de bal een paar meter naast het doel van Remko Pasveer. Het bleek een voorbode op de gelijkmaker te zijn. Lennart Thy draaide om zijn as en schoot de bal in een keer in de verre hoek: 1-1. Vijf minuten later volgde een tweede domper voor Vitesse. Een charge van Büttner op Younes Namli, met gestrekt been op kniehoogte, werd met geel bestraft door Björn Kuipers, maar op advies van VAR Clay Ruperti kreeg de back een rode kaart.

Ondanks de ondertalsituatie nam Vitesse vlak na rust wederom de leiding. De 2-1 had veel weg van de openingstreffer: wederom kopte Linssen raak uit een corner. PEC probeerde de achterstand weg te poetsen, maar had pech dat een kopbal van Vito van Crooij naast ging. Daarvoor was het aan een ingreep van Hamer in extremis te danken dat Linssen niet een misstap van Kenneth Paal verzilverde.

Stam bracht twintig minuten voor tijd Clint Leemans en Stanley Elbers in voor Hamer en Van Crooij, in de hoop nog minimaal een punt aan het duel in Arnhem over te houden. De Zwollenaren kregen met een man meer echter nog twee tegentreffers om de oren. Leemans leek met zijn voet in het veld te blijven steken, waarna Vitesse er razendsnel uitkwam en via Mohammed Dauda op 3-1 kwam. Linssen completeerde daarna zijn hattrick in stijl, met een rake kopbal na een corner. PEC blijft twaalfde op de ranglijst en is officieel nog altijd niet veilig.